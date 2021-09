Matteo Gabbia

Gabbia muove i primi passi della sua carriera nel settore giovanile rossonero, del quale entra a far presto sin da piccolo e con cui compie tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra. Dopo aver conquistato spazio e fama nella Primavera, nel maggio del 2017 conquista la sua prima convocazione con i grandi in occasione di Milan-Roma. L’esordio ufficiale arriva qualche mese più tardi, nei preliminari di Europa League, quando Vincenzo Montella lo schiera a gara in corso in occasione del match di ritorno contro lo Shkendija (0-1). Nel luglio 2018 passa in prestito alla Lucchese, in Serie C, con cui disputa un’intera stagione da titolare. Nell’estate 2019 ecco il ritorno alla base e la decisione di Marco Giampaolo di confermarlo in pianta stabile in prima squadra dopo le buone prove nel precampionato. Gioca la sua prima gara con il Milan nelle competizioni nazionali il 15 gennaio 2020, in occasione di Milan-Spal, sostituendo Kjaer nel finale di gara.