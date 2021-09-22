Profilo

Tutto su Matteo Gabbia, difensore centrale cresciuto nel vivaio dell'AC Milan e oggi tra i senatori della retroguardia rossonera. Dal settore giovanile fino alla prima squadra, ecco il profilo completo del numero 46 rossonero.

Biografia e Dati Anagrafici Nome completo: Matteo Gabbia

Matteo Gabbia Luogo di nascita: Busto Arsizio (VA)

Busto Arsizio (VA) Data di nascita: 21 ottobre 1999

21 ottobre 1999 Età: 26 anni

26 anni Altezza: 190 cm

190 cm Numero di maglia attuale: 46

46 Al Milan dal: 2012 (ingresso nelle giovanili)

Ruolo e Caratteristiche Tattiche Ben strutturato fisicamente e dotato di un eccellente senso della posizione, Matteo Gabbia incarna al meglio il prototipo del difensore centrale moderno. Destrorso naturale, è abile in fase di impostazione e pulito nelle uscite palla al piede, doti affinate grazie ai suoi trascorsi giovanili in cui ha giocato stabilmente come mediano davanti alla difesa. Si distingue inoltre per l'ottima scelta di tempo nel gioco aereo, sia in fase difensiva che sui calci piazzati offensivi.

Stipendio, Costo del Cartellino e Impatto a Bilancio Scadenza contratto: 30 giugno 2029 (rinnovato dopo le prestazioni leader nel club)

30 giugno 2029 (rinnovato dopo le prestazioni leader nel club) Stipendio / Ingaggio: 1,8 milioni di euro netti a stagione (rispetto agli iniziali 800 mila euro post-rientro dal prestito spagnolo).

1,8 milioni di euro netti a stagione (rispetto agli iniziali 800 mila euro post-rientro dal prestito spagnolo). Valore di mercato: In costante crescita grazie al ruolo da titolare conquistato nelle competizioni nazionali ed europee.

La Carriera e gli Eventi Chiave Dalle Giovanili all'esordio rossonero Gabbia muove i primi passi nel calcio a sei anni nel Fagnano Olona, per poi entrare nel settore giovanile rossonero a soli 12 anni. Con i colori rossoneri compie l'intera trafila fino alla Primavera. Nel maggio 2017 ottiene la prima convocazione con i "grandi", mentre l’esordio ufficiale arriva il 24 agosto 2017 nei preliminari di Europa League, lanciato da Vincenzo Montella nella sfida contro lo Shkendija. Il prestito alla Lucchese e il ritorno alla base Nel luglio 2018 si trasferisce in prestito alla Lucchese in Serie C, dove gioca una stagione da titolare fisso disputando 29 partite. Nell'estate del 2019 Marco Giampaolo lo conferma in prima squadra. L'esordio nelle competizioni nazionali avviene il 15 gennaio 2020 contro la Spal in Coppa Italia. Nelle stagioni successive si ritaglia lo spazio di affidabile alternativa, festeggiando il suo primo storico gol in Champions League il 25 ottobre 2022 contro la Dinamo Zagabria. L'esperienza al Villarreal e la consacrazione al Milan Nel luglio 2023 si trasferisce in prestito secco al Villarreal, totalizzando 13 presenze complessive in Spagna. A gennaio 2024, a causa di una pesantissima emergenza infortuni nel reparto arretrato rossonero, il Milan interrompe anticipatamente il prestito richiamandolo a Milano. Da quel momento la sua crescita è esponenziale: il 3 febbraio 2024 segna il suo primo gol in Serie A contro il Frosinone. Nella stagione successiva si consacra definitivamente come idolo dei tifosi segnando, il 22 settembre 2024 al minuto 89, lo storico e decisivo gol del 2-1 nel derby contro l'Inter. Il percorso in Nazionale Protagonista assoluto di tutte le trafile giovanili azzurre dall'Under 14 all'Under 21, vanta un secondo posto agli Europei Under 19 (2018) e un quarto posto da titolare fisso ai Mondiali Under 20 (2019). Le sue prestazioni di spessore in maglia rossonera lo portano infine a conquistare la meritata chiamata e l'esordio nella Nazionale maggiore italiana.

Dicono di lui "Ho notato subito che era un calciatore sul quale poter lavorare. Deve avere la costanza di stare sul pezzo, sono sicuro che qualcosa ci tiro fuori." — Marco Giampaolo, suo ex allenatore al Milan, durante il ritiro estivo.