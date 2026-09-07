Milan, segnali chiari di De Winter: può essere il centrale perfetto per Amorim? L'analisi

De Winter è il migliore in campo del Milan allo Stadium contro la Juventus. Annullato Kolo Muani, ma la beffa di Gatti rovina la festa: l'analisi dei dati
Juventus-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News
Juventus-Milan 1-1, non una bella partita per i rossoneri di Ruben Amorim, ma buone sensazioni arrivano in particolare da un giocatore ovvero Koni De Winter. Il difensore belga è stato sempre preciso e puntuale nei suoi interventi, giocando una grande partita in generale.
I numeri della prestazione di Koni De Winter: le statisticheEcco le sue statistiche grazie al sito Sofascore:
- Tocchi: 58
- Passaggi accurati: 42/45 (93%)
- Contributi difensivi: 12
- Spazzate: 9
- Palloni recuperati: 2
- Duelli a terra (vinti): 3 (2)
- Duelli aerei (vinti): 2 (1)
- Dribbling subiti: 0
L'analisi tattica nel duello con Kolo Muani e Nico GonzálezDe Winter non aveva un compito facile visto che nella sua zona di campo giocavano sia Kolo Muani sia Nicolás González, due attaccanti molto pericolosi e anche con caratteristiche molto diverse tra di loro. Il difensore belga è stato perfetto contro la prima punta francese, che è stata spesso anticipata dagli interventi precisi di De Winter, che è stato nettamente il migliore del reparto in questa partita.
Il belga è stato perfetto anche nelle chiusure in scivolata e nel posizionamento per schermare alcuni passaggi verticali bianconeri. In più è stato davvero insuperabile sui colpi di testa: De Winter ha scacciato tanti cross pericolosi della Juventus. Il gol finale di Gatti è colpa di Loftus-Cheek, che se lo fa passare davanti senza neanche saltare: De Winter non avrebbe potuto fare nulla in quel caso.
Margini di crescita e l'impatto con il sistema di AmorimIl belga è stato anche abbastanza pulito nella gestione del pallone in uscita, anche se può ancora sensibilmente migliorare sotto questo punto di vista. Se queste sono le potenzialità di De Winter, grazie al lavoro e alle richieste di Amorim, può diventare un difensore molto importante per questo Milan. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma il margine di crescita si vede ed è presente.
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