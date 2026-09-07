Milan, segnali chiari di De Winter: può essere il centrale perfetto per Amorim? L'analisi

Juventus-Milan 1-1, non una bella partita per i rossoneri di Ruben Amorim, ma buone sensazioni arrivano in particolare da un giocatore ovvero Koni De Winter. Il difensore belga è stato sempre preciso e puntuale nei suoi interventi, giocando una grande partita in generale.

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I numeri della prestazione di Koni De Winter: le statistiche

Tocchi: 58

58 Passaggi accurati: 42/45 (93%)

42/45 (93%) Contributi difensivi: 12

12 Spazzate: 9

9 Palloni recuperati: 2

2 Duelli a terra (vinti): 3 (2)

3 (2) Duelli aerei (vinti): 2 (1)

2 (1) Dribbling subiti: 0

L'analisi tattica nel duello con Kolo Muani e Nico González

Ecco le sue statistiche grazie al sito Sofascore:De Winter non aveva un compito facile visto che nella sua zona di campo giocavano sia Kolo Muani sia Nicolás González, due attaccanti molto pericolosi e anche con caratteristiche molto diverse tra di loro. Il difensore belga è stato perfetto contro la prima punta francese, che è stata spesso anticipata dagli interventi precisi di De Winter, che è stato nettamente il migliore del reparto in questa partita.

Il belga è stato perfetto anche nelle chiusure in scivolata e nel posizionamento per schermare alcuni passaggi verticali bianconeri. In più è stato davvero insuperabile sui colpi di testa: De Winter ha scacciato tanti cross pericolosi della Juventus. Il gol finale di Gatti è colpa di Loftus-Cheek, che se lo fa passare davanti senza neanche saltare: De Winter non avrebbe potuto fare nulla in quel caso.

Margini di crescita e l'impatto con il sistema di Amorim

C'è ancora tanto lavoro da fare, ma il margine di crescita si vede ed è presente.