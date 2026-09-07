Milan, Pulisic ora è un mistero: perché non ha ancora giocato? Il possibile piano di Amorim

Milan, ma che fine ha fatto Pulisic? Questa è la domanda che si stanno facendo molti tifosi rossoneri. Il numero 11 del Diavolo non ha ancora trovato un minuto in campo, questo nonostante figuri nella lista dei convocati di Amorim per le partite.

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La cronologia dell'infortunio e il rientro a Milanello

Se andiamo a vedere la cronologia dell'estate di Pulisic, l'infortunio è avvenuto durante i Mondiali con gli USA. Il 9 luglio scorso si parlava di una microfrattura al perone della gamba, con l'obiettivo primario di recuperarlo pienamente per la prima partita stagionale con il Torino. E questo piano aveva funzionato, visto che Pulisic è tornato a lavorare con il gruppo a Milanello lo scorso 21 agosto , pochi giorni prima di Torino-Milan.

Sono passate più di due settimane e Pulisic non ha ancora trovato il campo con Amorim, facendo nascere un po' di preoccupazione ovviamente. Si è visto in queste prime partite come serva un trequartista di qualità nel 3-4-2-1 di Amorim e Pulisic è perfetto, visto che sa giocare benissimo nel breve, sa tirare, dribblare e ha un grande fiuto per la porta. Sa giocare bene con il destro e il sinistro e quindi si adatta su entrambe le fasce.

La gestione di Ruben Amorim e le scelte contro la Juventus

È evidente che Amorim non voglia rischiare e che voglia giocatori al massimo della forma in campo.

Serve quindi aspettare con speranza e meno preoccupazione possibile perché la stagione è lunghissima e un calciatore come Pulisic resta cruciale in questo Milan. Metterlo in campo quando ancora non è in piena forma potrebbe essere solo controproducente.