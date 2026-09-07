La nota più lieta di questo inizio di campionato in casa Milan è senza dubbio Alphadjo Cisse. Il trequartista classe 2006, prelevato a gennaio dall'Hellas Verona per 8 milioni di euro più 2 di bonus e lasciato in prestito al Catanzaro fino a giugno, ha già messo a segno 2 reti nelle prime tre uscite stagionali. Tra i primi a rendersi conto del suo talento è stato Paolo Sammarco, che lo ha allenato nelle giovanili del club veneto tra il 2022 e il 2025.

Milan, le parole di Sammarco su Cisse

"Sono orgoglioso di lui e felicissimo perché è un ragazzo che se lo merita. Noi abbiamo solo agevolato il talento che abbiamo intravisto al Verona, il resto è tutta farina del suo sacco. Anche Aquilani a Catanzaro, che lo conosceva e lo aveva voluto fortemente, è riuscito a tirar fuori il talento che tutti avevamo visto. Cisse fa cose che altri non fanno. Alpha vede le giocate molto prima degli altri e tutto questo con forza fisica e tecnica. Era abbastanza evidente il divario rispetto ai suoi compagni. Anche quando andava in Prima squadra faceva grandi cose in allenamento. Sono contento che lo stia dimostrando anche ad altissimi livelli".

Mancini ci pensa per la Nazionale

Intervistato sulle frequenza di 'Radio Sportiva',si è complimentato con, svelando anche qualche curioso aneddoto sul numero 80 delIl rendimento dinon è passato inosservato ache nel corso della prossima settimana diramerà le prime convocazioni del suo secondo sulla panchina della Nazionale. Come riportato da diverse testate tra cui 'DAZN' e 'Tuttomercatoweb.com', il CT azzurro starebbe seriamente valutando la possibilità diCisse, per ora, è arrivato fino all'Under 21 dell'Italia, con cui ha disputato due partite sotto la guida di Silvio Baldini. Vedremo se sarà lui a riportare i colori rossoneri in Nazionale.