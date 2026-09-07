Pagato 50 milioni, Diego Moreira fatica al debutto contro la Juventus. Celik lo limita molto, ma la colpa non è solo sua: l'analisi tattica

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Juventus-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Juventus-Milan 1-1 è stata anche la partita del debutto in rossonero di Diego Moreira. L'esterno prelevato dallo Strasburgo per circa 50 milioni di euro è stato buttato nella mischia dal primo minuto in una partita molto difficile e importante.

I numeri del debutto di Diego Moreira: le statistiche

Ecco le statistiche del belga in questa partita grazie al sito Sofascore:
  • Gol: 0
  • Tiri totali: 0
  • Tocchi: 59
  • Passaggi riusciti: 27/31 (87%)
  • Assist: 0
  • Assist attesi (xA): 0.02
  • Dribbling (riusciti): 2 (0)
  • Possessi palla persi: 18
  • Palloni recuperati: 1
  • Dribblato dagli avversari: 3
  • Contributi difensivi: 5

L'analisi tattica della prestazione e le mosse di Spalletti

Moreira ha giocato male, è inutile nasconderlo, ma non è neanche tutta colpa sua: l'esterno ha giocato a destra al posto di Chukwueze (entrato nella ripresa e autore dell'assist per Cisse) e si è trovato nella situazione peggiore possibile per debuttare. Spalletti ha preparato bene la partita contro di lui puntando su un Celik molto aggressivo che non ha mai permesso a Moreira di girarsi e spingere sulla fascia. Spesso è stato raddoppiato e il limite della squadra è stato quello di non riuscire a creare situazioni in cui potesse giocarsi l'uno contro uno.
Milan, Moreira sbaglia e fatica, ma occhio alle sentenze. La squadra non l'ha aiutato: l'analisi

Poi è innegabile che ci fosse un minimo di tensione da debutto visto che ha sbagliato un paio di stop e di passaggi che un calciatore del genere non sbaglia neanche bendato. Serve però l'equilibrio nelle analisi: Moreira poteva fare di più, ma non ha avuto neanche le occasioni e le situazioni per farlo. Chukwueze si è trovato con il campo aperto e spazio in un paio di occasioni, Moreira mai e questo dipende dalla gestione del Milan contro il pressing avversario.

Il futuro tattico nel Milan di Ruben Amorim

Occhio quindi alle sentenze: Moreira è un calciatore di assoluta qualità che deve essere innescato bene dalla squadra e dai compagni, non può bruciare la fascia pressato e raddoppiato ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Lo vedremo mai insieme a Chukwueze magari a sinistra? Possibile, ma in determinate partite in cui il Milan vorrà attaccare con forza. In generale serve tempo al progetto di Amorim, figurarsi per un calciatore che ha giocato i suoi primissimi minuti in Serie A contro la Juventus.

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