Milan, ansia per Gila dopo la Juve: ecco sta il difensore e le ultime su Gabbia | PM

Uno dei calciatori più importanti per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim resta Mario Gila: non è un caso che il Milan abbia subito due gol in tre partite quando il difensore spagnolo è stato sostituito. Purtroppo l'ex Lazio non è ancora al meglio dal punto di vista fisico, visto che non è riuscito ancora a giocare una partita intera: ieri contro la Juventus è uscito per un fastidio al tendine rotuleo, come sottolineato al termine della sfida dallo stesso difensore.

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Le condizioni di Mario Gila in vista di Lazio-Milan

I report su Matteo Gabbia, Pulisic e il reintegro di Tomori

Matteo Gabbia resta in dubbio: il difensore sta ancora smaltendo il fastidio alla caviglia e oggi ha lavorato individualmente, correndo sul campo.

resta in dubbio: il difensore sta ancora smaltendo il fastidio alla caviglia e oggi ha lavorato individualmente, correndo sul campo. Christian Pulisic si sta gestendo dopo il rientro dall'infortunio subito ai Mondiali, come confermato dallo stesso allenatore portoghese.

Grazie al lavoro di Stefano Bressi, la redazione divi può aggiornare sullo stato di salute di Gila: il centrale spagnolo non preoccupa in vista di, tanto è vero che oggi ha svolto regolarmente il lavoro di scarico dopo la gara.La situazione degli altri infortunati e le scelte di Amorim:

Notizie quindi molto importanti per il Milan: Gila è un difensore troppo importante per il tipo di calcio che vuole giocare Ruben Amorim, e sarà difficile gestire la squadra quando dovrà riposare (per forza di cose) o nell'eventualità in cui non fosse disponibile.

Anche per questo motivo è stato reintegrato Tomori, un difensore d'esperienza che ha già giocato come braccetto di destra in una difesa a tre. Per quanto riguarda Pulisic: il Diavolo lo attende, visto che sulla trequarti serve un giocatore brillante nel dribbling e dotato delle sue qualità.