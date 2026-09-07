Milan, ansia per Gila dopo la Juve: ecco sta il difensore e le ultime su Gabbia | PM

Juventus-Milan, Gila è uscito prima per un fastidio: ecco come sta il difensore e le ultime novità da Milanello su Gabbia, Pulisic e il reintegro di Tomori
"Cisse in Nazionale": Juventus-Milan 1-1, le reazioni social dei tifosi dopo il match dello Stadium
Uno dei calciatori più importanti per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim resta Mario Gila: non è un caso che il Milan abbia subito due gol in tre partite quando il difensore spagnolo è stato sostituito. Purtroppo l'ex Lazio non è ancora al meglio dal punto di vista fisico, visto che non è riuscito ancora a giocare una partita intera: ieri contro la Juventus è uscito per un fastidio al tendine rotuleo, come sottolineato al termine della sfida dallo stesso difensore.
Le condizioni di Mario Gila in vista di Lazio-MilanGrazie al lavoro di Stefano Bressi, la redazione di PianetaMilan vi può aggiornare sullo stato di salute di Gila: il centrale spagnolo non preoccupa in vista di Lazio-Milan, tanto è vero che oggi ha svolto regolarmente il lavoro di scarico dopo la gara.
I report su Matteo Gabbia, Pulisic e il reintegro di TomoriLa situazione degli altri infortunati e le scelte di Amorim:
- Matteo Gabbia resta in dubbio: il difensore sta ancora smaltendo il fastidio alla caviglia e oggi ha lavorato individualmente, correndo sul campo.
- Christian Pulisic si sta gestendo dopo il rientro dall'infortunio subito ai Mondiali, come confermato dallo stesso allenatore portoghese.
Notizie quindi molto importanti per il Milan: Gila è un difensore troppo importante per il tipo di calcio che vuole giocare Ruben Amorim, e sarà difficile gestire la squadra quando dovrà riposare (per forza di cose) o nell'eventualità in cui non fosse disponibile.
Anche per questo motivo è stato reintegrato Tomori, un difensore d'esperienza che ha già giocato come braccetto di destra in una difesa a tre. Per quanto riguarda Pulisic: il Diavolo lo attende, visto che sulla trequarti serve un giocatore brillante nel dribbling e dotato delle sue qualità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA