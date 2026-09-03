Il Milan torna in campo a Milanello dopo il mercoledì di riposo concesso dal tecnico Rúben Amorim. Questa mattina riprendono ufficialmente gli allenamenti della squadra rossonera, attesa dalla delicatissima trasferta di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti. Un big match d'alta quota, il primo vero esame stagionale per il Diavolo, che rischia però di dover fare a meno di una pedina fondamentale nel pacchetto arretrato: il difensore centrale Matteo Gabbia.

Infortunio Gabbia: le condizioni della caviglia e i tempi di recupero

Il centrale classe 1999 è reduce da un avvio di Serie A complicato dal punto di vista fisico. Nelle prime due sfide di campionato contro Torino e Venezia, il numero 46 rossonero è rimasto precauzionalmente in panchina a causa di una fastidiosa ricaduta alla caviglia, un problema che lo aveva già tormentato durante la preparazione estiva. Al suo posto, nel cuore della difesa a tre (3-4-2-1) disegnata da Amorim, ha agito con alterne fortune il belga Koni De Winter.

Nella giornata di martedì, il centrale nativo di Busto Arsizio è stato sottoposto a cure e trattamenti fisioterapici specifici, sfruttando poi il giorno di riposo infrasettimanale per accelerare il percorso terapeutico. Il verdetto definitivo sulla sua convocazione per Torino arriverà dai test sul campo previsti per la sessione odierna: le risposte della caviglia sotto sforzo stabiliranno se il difensore potrà stringere i denti o se dovrà alzare bandiera bianca.

La strategia dello staff medico e il reintegro di Tomori

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La linea dello staff medico rossonero e di Amorim è improntata alla massima prudenza. Se il dolore alla caviglia dovesse persistere, Gabbia verrà fermato per una o due partite per scongiurare problemi più gravi e favorire un pieno e definitivo recupero. In questo scenario, il classe 1999 salterebbe la Juventus per puntare alla successiva trasferta contro la Lazio. Qualora servisse ulteriore cautela, il suo rientro verrebbe posticipato direttamente a domenica 20 settembre, in occasione del match casalingo contro il Lecce.Proprio per non farsi trovare scoperta in una fase così calda della stagione, la società di Via Aldo Rossi ha preso una decisione strategica forte:. Rimasto a Milano dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato senza aver trovato una sistemazione alternativa, il difensore inglese rappresenta ora una risorsa d'esperienza preziosissima per le rotazioni difensive di Amorim.