Il calciomercato estivo del Milan si è chiuso ufficialmente con l'arrivo di Omari Hutchinson dal Nottingham Forest, ma la vera notizia che scuote l'ambiente rossonero riguarda la difesa di Rúben Amorim: il clamoroso reintegro in rosa di Fikayo Tomori. Dopo una sessione estiva in cui la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha cercato fino all'ultimo un nuovo difensore centrale sul mercato, la giornata conclusiva del 1° settembre ha visto soltanto operazioni in uscita. Di conseguenza, il tecnico portoghese ha scelto di puntare nuovamente sul centrale inglese, una risorsa d'esperienza già pronta e motivata per la retroguardia del Diavolo.

Calciomercato Milan: il retroscena del colloquio tra Amorim e Tomori

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il retroscena su Londra e la trattativa sfumata con il Fulham

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Fikayo Tomori è stato il primo a essere informato del cambio di rotta della società. La comunicazione è arrivata direttamente da mister Rúben Amorim, un confronto che ha sancito la fine dell'esilio del classe 1997. Il difensore ex Chelsea ha accolto la novità con grande entusiasmo. Nonostante fosse stato inserito nella lista degli esuberi subito dopo il rientro dalla tournée estiva negli Stati Uniti – una decisione che lo aveva costretto ad allenarsi a parte insieme ai calciatori in uscita –, la priorità di Tomori è sempre stata quella di rimanere a Milano. Il calciatore è legato ai colori rossoneri da un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e la sua volontà di riscatto sotto la Madonnina non è mai venuta meno.Nelle ore calde del rush finale del mercato, Tomori era volato a Londra insieme al proprio agente per monitorare da vicino i sondaggi del. La compagine di Premier League era a caccia di un difensore e il centrale inglese aveva inizialmente dato una disponibilità di massima al trasferimento nel campionato in cui è cresciuto. Tuttavia, l'entourage del giocatore e la dirigenza del Milan hanno compreso rapidamente che non sussistevano i presupposti economici e progettuali per raggiungere la fumata bianca. Saltato il passaggio ai Cottagers, per Tomori si riaprono le porte di Milanello. Nelle scorse settimane, seppur lavorando in disparte, il numero 23 si è allenato con la massima professionalità: il recupero della piena condizione atletica non sarà un problema e Amorim potrà contare su un rinforzo interno di assoluto affidamento.