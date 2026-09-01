Suona il gong del mercato e la sessione estiva di trasferimenti chiude definitivamente i battenti. Diversi colpi interessanti per il Milan, che ha speso più di 160 milioni di euro per rinforzare l'organico a disposizione di Ruben Amorim. Ecco l'analisi e i voti di PianetaMilan di tutti i colpi in entrata piazzati dalla società rossonera.

Milan, Gonçalo Ramos: finalmente un numero 9

Diego Moreira: parola d'ordine duttilità

Mario Gila: il muro spagnolo

Omari Hutchinson: l'oggetto misterioso

Sankhoun Diawara: 'progetto Kalulu'

Prelevato dal Paris Saint-Germain perpiù bonus,è diventato l'acquisto più oneroso nella storia del. Dopo una stagione senza una vera e propria prima punta di ruolo, un centravanti con l'esperienza internazionale e le caratteristiche tecniche del portoghese era ciò di cui i rossoneri avevano bisogno per fare il salto di qualità lì davanti. Il classe 2001 ha già timbrato il cartellino in Serie A, realizzando il gol del vantaggio contro il Venezia.Soltanto il campo ci darà una risposta, ma l'idea è giusta e Amorim farà di tutto per valorizzare le qualità dello 'Stregone'.come il numero di maglia.La sessione estiva del 2026 vede ilpiazzare anche il secondo acquisto più oneroso della propria storia:strappato allo Strasburgo perNon è ancora arrivato l'esordio ufficiale in maglia rossonera, ma il valore e le potenzialità del classe 2004 sono indiscusse. Il rebus resta legato al ruolo: "Si giocherà il posto con Chukwueze", ha dichiarato Amorim. Analizzandone la carriera, tuttavia, emerge come il belga possa essere impiegato(a destra e a sinistra) e sia comealle spalle della punta. Aspettiamo di vederlo in campo per dare un giudizio più completo.Dopo il licenziamento di Igli Tare e Massimiliano Allegri sembrava non esserci più alcuna speranza di vederlo in rossonero, ma ilha superato la concorrenza con un colpo di coda e si è assicurato le prestazioni diper(bonus inclusi). Il centrale spagnolo abbina aggressività e letture ad una buona pulizia tecnica in fase di impostazione, proprio come piace ad Amorim. Rappresenta senza dubbiosul centrodestra e le prime due uscite ufficiali hanno confermato le buone sensazioni di tifosi e addetti ai lavori.Non si tratta di certo di un acquisto che infiamma la piazza, ma ci sono alcuni aspetti interessanti da analizzare dietro al colpo. Le tempistiche e la formula dell'affare suggeriscono come si tratti più di unache di un possibile titolare. Non è da sottovalutare, però, il campionato di provenienza: laPulisic eci insegnano come esuberi di club inglesi possano fare la differenza in Serie A. Ovviamente ci sono anche esempi che testimoniano l'opposto (vedi Nkunku e Loftus Cheek). Le caratteristiche del classe 2003 potrebbero fare comodo ad, soprattutto a partita in corso controche l'inglese può aiutare a scardinare grazie all'abilità nell'uno contro uno.Prelevato dal Troyes, dove la scorsa stagione ha collezionato 14 presenze in Ligue 2,è un difensore classe 2006 alto 188 centimetri. Mancino naturale, sarà la prima alternativa a Strahinja Pavlovic sul. Illo ha pagatoe le aspettative non sono di certo elevate. Ricordate qual è stato l'ultimo giovane difensore francese prelevato a prezzo di saldo dalla società rossonera? Ppoi diventato uno dei pilastri della squadra che ha alzato al cielo lo scudetto nel 2022. Difficile pensare chepossa fare lo stesso, ma nel calcio, come sappiamo, tutto è possibile.