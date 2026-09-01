L'analisi di tutti i colpi di mercato del Milan durante la sessione estiva: Gonçalo Ramos, Diego Moreira, Omari Hutchinson, Mario Gila e Sankhoun Diawara
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"
Suona il gong del mercato e la sessione estiva di trasferimenti chiude definitivamente i battenti. Diversi colpi interessanti per il Milan, che ha speso più di 160 milioni di euro per rinforzare l'organico a disposizione di Ruben Amorim. Ecco l'analisi e i voti di PianetaMilan di tutti i colpi in entrata piazzati dalla società rossonera.
Milan, Gonçalo Ramos: finalmente un numero 9Prelevato dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Gonçalo Ramos è diventato l'acquisto più oneroso nella storia del Milan. Dopo una stagione senza una vera e propria prima punta di ruolo, un centravanti con l'esperienza internazionale e le caratteristiche tecniche del portoghese era ciò di cui i rossoneri avevano bisogno per fare il salto di qualità lì davanti. Il classe 2001 ha già timbrato il cartellino in Serie A, realizzando il gol del vantaggio contro il Venezia. Ma vale davvero tutti quei soldi? Soltanto il campo ci darà una risposta, ma l'idea è giusta e Amorim farà di tutto per valorizzare le qualità dello 'Stregone'. Voto: 9, come il numero di maglia.
Diego Moreira: parola d'ordine duttilitàLa sessione estiva del 2026 vede il Milan piazzare anche il secondo acquisto più oneroso della propria storia: Diego Moreira, strappato allo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus. Non è ancora arrivato l'esordio ufficiale in maglia rossonera, ma il valore e le potenzialità del classe 2004 sono indiscusse. Il rebus resta legato al ruolo: "Si giocherà il posto con Chukwueze", ha dichiarato Amorim. Analizzandone la carriera, tuttavia, emerge come il belga possa essere impiegato sia a tutta fascia (a destra e a sinistra) e sia come trequartista alle spalle della punta. Aspettiamo di vederlo in campo per dare un giudizio più completo. Voto: 7,5.
Mario Gila: il muro spagnoloDopo il licenziamento di Igli Tare e Massimiliano Allegri sembrava non esserci più alcuna speranza di vederlo in rossonero, ma il Milan ha superato la concorrenza con un colpo di coda e si è assicurato le prestazioni di Mario Gila per 30 milioni di euro (bonus inclusi). Il centrale spagnolo abbina aggressività e letture ad una buona pulizia tecnica in fase di impostazione, proprio come piace ad Amorim. Rappresenta senza dubbio un upgrade rispetto a Tomori sul centrodestra e le prime due uscite ufficiali hanno confermato le buone sensazioni di tifosi e addetti ai lavori. Voto: 8.
Omari Hutchinson: l'oggetto misteriosoNon si tratta di certo di un acquisto che infiamma la piazza, ma ci sono alcuni aspetti interessanti da analizzare dietro al colpo Hutchinson. Le tempistiche e la formula dell'affare suggeriscono come si tratti più di una soluzione di emergenza che di un possibile titolare. Non è da sottovalutare, però, il campionato di provenienza: la Premier League. Pulisic e Malen ci insegnano come esuberi di club inglesi possano fare la differenza in Serie A. Ovviamente ci sono anche esempi che testimoniano l'opposto (vedi Nkunku e Loftus Cheek). Le caratteristiche del classe 2003 potrebbero fare comodo ad Amorim, soprattutto a partita in corso contro avversari chiusi e difese basse, che l'inglese può aiutare a scardinare grazie all'abilità nell'uno contro uno. Voto: 6,5.
Sankhoun Diawara: 'progetto Kalulu'Prelevato dal Troyes, dove la scorsa stagione ha collezionato 14 presenze in Ligue 2, Sankhoun Diawara è un difensore classe 2006 alto 188 centimetri. Mancino naturale, sarà la prima alternativa a Strahinja Pavlovic sul centrosinistra. Il Milan lo ha pagato 3 milioni di euro e le aspettative non sono di certo elevate. Ricordate qual è stato l'ultimo giovane difensore francese prelevato a prezzo di saldo dalla società rossonera? Pierre Kalulu, poi diventato uno dei pilastri della squadra che ha alzato al cielo lo scudetto nel 2022. Difficile pensare che Diawara possa fare lo stesso, ma nel calcio, come sappiamo, tutto è possibile. Voto: S.V.
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