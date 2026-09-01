Tomori, colpo di scena: niente cessione. Amorim lo reintegra nel Milan

Dopo la mancata cessione di Fofana, altro colpo di scena per il finale di mercato: il Milan reintegra Fikayo Tomori. Può essere una soluzione
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Tomori e Fofana sembravano due calciatori sul punto di essere ceduti in questo ultimo giorno di mercato. Il mediano francese non è andato al Lione (leggi qui tutti i motivi) e il difensore inglese non è andato al Fulham.
"Tomori rientra nel gruppo Milan. Era un esubero di Amorim e delle sue scelte. Capiremo se per l'infortunio di Gabbia, che ne ha per poco, o se perché il Milan non ha trovato il difensore giusto in queste ore."
Il report medico su Matteo Gabbia e la scelta della dirigenzaMatteo Gabbia ha avuto ancora un fastidio alla caviglia, ma lavorerà in questi giorni per cercare di essere disponibile per Juventus-Milan. Non dovrebbe essere quindi una scelta d'emergenza per il Diavolo.
Più probabile che il club abbia deciso di non lasciare fuori rosa un difensore esperto, che conosce l'ambiente e la Serie A e che ha ancora un anno di contratto a circa 3.5 milioni di euro.
In più è possibile che i rossoneri abbiano cercato fino all'ultimo momento un nuovo rinforzo per il reparto: non è arrivato nessuno e, per non lasciare la difesa corta di alternative, è possibile che Amorim abbia deciso di puntare ancora una volta su Tomori.
Il dietrofront sugli esuberi rossoneri e la nuova collocazione tatticaUna scelta che va in controtendenza con le notizie che erano arrivate negli scorsi giorni: si parlava di un pugno duro con gli esuberi rossoneri con nessuna possibilità di reintegro. E invece c'è stato un dietrofront sotto questo aspetto.
Dal punto di vista tattico Tomori è un difensore veloce, che potrebbe giocare da braccetto destro nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
Potrebbe essere quindi un cambio affidabile per Mario Gila, lasciando la possibilità a Vladimirov e a Diawara di crescere senza troppe pressioni e senza troppe aspettative.
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