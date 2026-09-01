Tomori, colpo di scena: niente cessione. Amorim lo reintegra nel Milan

Tomori e Fofana sembravano due calciatori sul punto di essere ceduti in questo ultimo giorno di mercato. Il mediano francese non è andato al Lione (leggi qui tutti i motivi) e il difensore inglese non è andato al Fulham.

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"Tomori rientra nel gruppo Milan. Era un esubero di Amorim e delle sue scelte. Capiremo se per l'infortunio di Gabbia, che ne ha per poco, o se perché il Milan non ha trovato il difensore giusto in queste ore."

Il report medico su Matteo Gabbia e la scelta della dirigenza

Ci sono novità clamorose per quest'ultimo. Ecco le parole del giornalistaMatteo Gabbia ha avuto ancora un fastidio alla caviglia, ma lavorerà in questi giorni per cercare di essere disponibile per Juventus-Milan. Non dovrebbe essere quindi una scelta d'emergenza per il Diavolo.

Più probabile che il club abbia deciso di non lasciare fuori rosa un difensore esperto, che conosce l'ambiente e la Serie A e che ha ancora un anno di contratto a circa 3.5 milioni di euro.

In più è possibile che i rossoneri abbiano cercato fino all'ultimo momento un nuovo rinforzo per il reparto: non è arrivato nessuno e, per non lasciare la difesa corta di alternative, è possibile che Amorim abbia deciso di puntare ancora una volta su Tomori.

Il dietrofront sugli esuberi rossoneri e la nuova collocazione tattica

Una scelta che va in controtendenza con le notizie che erano arrivate negli scorsi giorni: si parlava di un pugno duro con gli esuberi rossoneri con nessuna possibilità di reintegro. E invece c'è stato un dietrofront sotto questo aspetto.

Dal punto di vista tattico Tomori è un difensore veloce, che potrebbe giocare da braccetto destro nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

Potrebbe essere quindi un cambio affidabile per Mario Gila, lasciando la possibilità a Vladimirov e a Diawara di crescere senza troppe pressioni e senza troppe aspettative.