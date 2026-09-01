Si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato ed è tempo di tirare le somme. Il Milan chiude con cinque colpi in entrata: Gonçalo Ramos, Mario Gila, Diego Moreira, Sankhoun Diawara e Omari Hutchinson. PianetaMilan dà voce al popolo rossonero: vota i sondaggi qui sotto per farci sapere la tua su tutti gli acquisti del club rossonero.

Sondaggio Milan, Gonçalo Ramos

Milan, che voto dai all'acquisto di Gonçalo Ramos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 33% 46 voti 7 25% 35 voti 9 13% 18 voti 6 11% 15 voti 10 9% 12 voti 5 8% 11 voti 4 1% 2 voti 1 1% 1 voti 2 1% 1 voti 3 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Mario Gila

Milan, che voto dai all'acquisto di Mario Gila? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 36% 38 voti 8 30% 32 voti 10 21% 22 voti 7 8% 8 voti 1 2% 2 voti 4 2% 2 voti 6 1% 1 voti 2 0% 0 voti 3 0% 0 voti 5 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Sankhoun Diawara

Milan, che voto dai all'acquisto di Sankhoun Diawara? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 38% 38 voti 7 22% 22 voti 5 18% 18 voti 3 9% 9 voti 2 6% 6 voti 1 2% 2 voti 4 2% 2 voti 8 2% 2 voti 9 1% 1 voti 10 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Diego Moreira

Milan, che voto dai all'acquisto di Diego Moreira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 36% 35 voti 8 27% 26 voti 6 16% 16 voti 5 10% 10 voti 9 5% 5 voti 1 1% 1 voti 2 1% 1 voti 3 1% 1 voti 4 1% 1 voti 10 1% 1 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Omari Hutchinson

Milan, che voto dai all'acquisto di Omari Hutchinson? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 33% 32 voti 7 23% 22 voti 5 16% 15 voti 8 9% 9 voti 4 7% 7 voti 3 5% 5 voti 9 3% 3 voti 2 2% 2 voti 1 1% 1 voti 10 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Il primo acquisto in ordine cronologico è statocentravanti portoghese prelevato dal Paris Saint-Germain perPer rinforzare la difesa, ilha puntato sucentrale spagnolo strappato alla Lazio per(bonus inclusi):Spazio anche ad un innesto in prospettiva futura:difensore francese classe 2006 acquistato dal Troyes perIl 19 agosto è arrivata l'ufficialità dipreso dallo Strasburgo perL'ultimo squillo del mercato estivo rossonero è statoarrivato dal Nottingham Forest in