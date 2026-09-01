Da Gonçalo Ramos a Omari Hutchinson: la sessione del Milan è terminata. Partecipa al sondaggio e dai il tuo voto al mercato rossonero

Matteo Chini
- Milano
Milan, rito di iniziazione per Moreira. Amorim non trattiene le risate

Milan, rito di iniziazione per Moreira. Amorim non trattiene le risate

Si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato ed è tempo di tirare le somme. Il Milan chiude con cinque colpi in entrata: Gonçalo Ramos, Mario Gila, Diego Moreira, Sankhoun Diawara e Omari Hutchinson. PianetaMilan dà voce al popolo rossonero: vota i sondaggi qui sotto per farci sapere la tua su tutti gli acquisti del club rossonero.

Sondaggio Milan, Gonçalo Ramos

Il primo acquisto in ordine cronologico è stato Gonçalo Ramos, centravanti portoghese prelevato dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus:

Milan, che voto dai all'acquisto di Gonçalo Ramos?

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Mario Gila

Per rinforzare la difesa, il Milan ha puntato su Mario Gila, centrale spagnolo strappato alla Lazio per 30 milioni di euro (bonus inclusi):
Goncalo Ramos e Mario Gila

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Sankhoun Diawara

Spazio anche ad un innesto in prospettiva futura: Sankhoun Diawara, difensore francese classe 2006 acquistato dal Troyes per 3 milioni di euro:

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Diego Moreira

Il 19 agosto è arrivata l'ufficialità di Diego Moreira, preso dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus:

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Omari Hutchinson

L'ultimo squillo del mercato estivo rossonero è stato Omari Hutchinson, arrivato dal Nottingham Forest in prestito oneroso con diritto di riscatto:

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