Da Gonçalo Ramos a Omari Hutchinson: la sessione del Milan è terminata. Partecipa al sondaggio e dai il tuo voto al mercato rossonero
Milan, rito di iniziazione per Moreira. Amorim non trattiene le risate
Si è ufficialmente conclusa la sessione estiva di calciomercato ed è tempo di tirare le somme. Il Milan chiude con cinque colpi in entrata: Gonçalo Ramos, Mario Gila, Diego Moreira, Sankhoun Diawara e Omari Hutchinson. PianetaMilan dà voce al popolo rossonero: vota i sondaggi qui sotto per farci sapere la tua su tutti gli acquisti del club rossonero.
Sondaggio Milan, Gonçalo RamosIl primo acquisto in ordine cronologico è stato Gonçalo Ramos, centravanti portoghese prelevato dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus:
Milan, che voto dai all'acquisto di Gonçalo Ramos?
Mario GilaPer rinforzare la difesa, il Milan ha puntato su Mario Gila, centrale spagnolo strappato alla Lazio per 30 milioni di euro (bonus inclusi):
Milan, che voto dai all'acquisto di Mario Gila?
Sankhoun DiawaraSpazio anche ad un innesto in prospettiva futura: Sankhoun Diawara, difensore francese classe 2006 acquistato dal Troyes per 3 milioni di euro:
Milan, che voto dai all'acquisto di Sankhoun Diawara?
Diego MoreiraIl 19 agosto è arrivata l'ufficialità di Diego Moreira, preso dallo Strasburgo per 45 milioni di euro più 20 di bonus:
Milan, che voto dai all'acquisto di Diego Moreira?
Omari HutchinsonL'ultimo squillo del mercato estivo rossonero è stato Omari Hutchinson, arrivato dal Nottingham Forest in prestito oneroso con diritto di riscatto:
Milan, che voto dai all'acquisto di Omari Hutchinson?
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