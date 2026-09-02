Youssouf Fofana, altro colpo di scena: ufficiale il prestito al Siviglia

Colpo di scena pazzesco a mercato appena chiuso. Youssouf Fofana lascia il Milan e si trasferisce al Siviglia: ecco il testo dei due comunicati ufficiali
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Altro colpo di scena in questa giornata di mercato incredibile per il Milan. Youssouf Fofana non è più un calciatore del Diavolo, ma del Siviglia.
"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Youssouf per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione sportiva."
Conferma sulla formula anche dal comunicato del club spagnolo:
"Siviglia FC e Milan hanno raggiunto un accordo per il prestito senza diritto di riscatto di Youssouf Fofana, centrocampista francese."
Il mediano francese, quindi, tornerà a Milano la prossima estate visto che il contratto con i rossoneri è in scadenza a giugno 2028. Fofana guadagna circa 3 milioni di euro.
La strategia economica di RedBird: i vantaggi a bilancio della cessionePer il Milan è comunque una mossa intelligente: saltato l'affare con il Lione (in prestito oneroso con diritto di riscatto), il club ha deciso di liberarsi per questa stagione di un contratto pesante a bilancio per il Diavolo.
Così facendo si abbasserà la cifra minima per venderlo la prossima estate per evitare una minusvalenza a bilancio. In più, con una stagione al Siviglia positiva, il Milan potrebbe valorizzare un suo esubero.
Le gerarchie di Ruben Amorim: la nuova griglia dei mediani rossoneriAl contrario di Tomori, reintegrato senza l'arrivo di un altro centrale di difesa, Fofana è stato ceduto con il Milan che giocherà almeno fino a gennaio con una mediana ben definita.
Ecco le cinque opzioni a disposizione del tecnico portoghese al centro del campo:
- Luka Modrić: il faro di esperienza per guidare il reparto a due tocchi
- Adrien Rabiot: il perno titolare di fisicità e inserimento
- Ardon Jashari: il regista svizzero pronto a dettare i tempi di gioco
- Yunus Musah: lo statunitense blindato e valorizzato dal nuovo allenatore
- Comotto: il giovanissimo talento promosso per completare le rotazioni
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