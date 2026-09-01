Dribbling secco su Saelemaekers e non solo: ecco il primo giorno di Hutchinson a Milanello

Il retroscena dal primo giorno sul campo del nuovo trequartista del Milan. Il rito di iniziazione, i test fisici e il dribbling fulmineo su Saelemaekers
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"
Omari Hutchinson è l'ultimo colpo della sessione estiva del Milan: il trequartista inglese è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Nottingham Forest. Riscatto fissato a una cifra vicina ai 50 milioni di euro: servirà una grande stagione per fare scattare questa opzione.
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Il report da Milanello: il rito di accoglienza e i test con SaelemaekersIl primo giorno sul campo del talento inglese si è sviluppato attraverso una serie di esercizi specifici ad alta intensità:
- Il riscaldamento atletico: una prima fase dedicata a corsette e scatti sul breve per attivare la muscolatura
- Il lavoro con l'elastico: scatti rallentati da un elastico legato alla vita di Saelemaekers con una cinta per testare la potenza
- I cambi di direzione: una serie di scatti e ripartenze a superare dei paletti per mettere alla prova l'agilità nello stretto
Dopodiché ancora scatti e ripartenze a superare dei paletti per provare il cambio di direzione. Si passa poi al lavoro con il pallone: Hutchinson si mette subito in mostra con un dribbling brillante su Saelemaekers che viene sorpreso dal veloce doppio passo dell'inglese.
La collocazione tattica nel 3-4-2-1 e i ballottaggi sulla trequartiLavoro anche con i compagni in due squadre divise in cui si deve pressare e lavorare sui cross dagli esterni: come prevedibile Hutchinson è stato subito impegnato sul lato destro del campo.
L'inglese è stato comprato proprio per giocare come trequartista di destra nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim: l'allenatore portoghese ama giocare con gli esterni a piede invertito per sfruttare i cross dopo i dribbling e i tiri a giro dalla distanza.
Sulla carta, Hutchinson ha tutte le caratteristiche per fare benissimo nel sistema rossonero: veloce, agile, brevilineo e dal dribbling fulmineo. Si giocherà il posto con Loftus-Cheek e probabilmente con Rabiot, che potrebbe dividersi tra mediana e trequartista anche in base alla partita e all'avversario.
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