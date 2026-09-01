Dribbling secco su Saelemaekers e non solo: ecco il primo giorno di Hutchinson a Milanello

Omari Hutchinson è l'ultimo colpo della sessione estiva del Milan: il trequartista inglese è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Nottingham Forest. Riscatto fissato a una cifra vicina ai 50 milioni di euro: servirà una grande stagione per fare scattare questa opzione.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Caricamento post Instagram...

Il report da Milanello: il rito di accoglienza e i test con Saelemaekers

Il riscaldamento atletico: una prima fase dedicata a corsette e scatti sul breve per attivare la muscolatura

una prima fase dedicata a corsette e scatti sul breve per attivare la muscolatura Il lavoro con l'elastico: scatti rallentati da un elastico legato alla vita di Saelemaekers con una cinta per testare la potenza

scatti rallentati da un elastico legato alla vita di Saelemaekers con una cinta per testare la potenza I cambi di direzione: una serie di scatti e ripartenze a superare dei paletti per mettere alla prova l'agilità nello stretto

Dopo la giornata dedicata a firme e visite mediche, Hutchinson si è aggiunto subito al gruppo svolgendo il primo allenamento a Milanello sotto la guida di Amorim. Ecco le immagini tramite i social del Diavolo.Il nuovo acquisto del Milan è stato accolto con il solito rito dai suoi nuovi compagni poi subito al lavoro in campo.Il primo giorno sul campo del talento inglese si è sviluppato attraverso una serie di esercizi specifici ad alta intensità:

Dopodiché ancora scatti e ripartenze a superare dei paletti per provare il cambio di direzione. Si passa poi al lavoro con il pallone: Hutchinson si mette subito in mostra con un dribbling brillante su Saelemaekers che viene sorpreso dal veloce doppio passo dell'inglese.

La collocazione tattica nel 3-4-2-1 e i ballottaggi sulla trequarti

Lavoro anche con i compagni in due squadre divise in cui si deve pressare e lavorare sui cross dagli esterni: come prevedibile Hutchinson è stato subito impegnato sul lato destro del campo.

L'inglese è stato comprato proprio per giocare come trequartista di destra nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim: l'allenatore portoghese ama giocare con gli esterni a piede invertito per sfruttare i cross dopo i dribbling e i tiri a giro dalla distanza.

Sulla carta, Hutchinson ha tutte le caratteristiche per fare benissimo nel sistema rossonero: veloce, agile, brevilineo e dal dribbling fulmineo. Si giocherà il posto con Loftus-Cheek e probabilmente con Rabiot, che potrebbe dividersi tra mediana e trequartista anche in base alla partita e all'avversario.