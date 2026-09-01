Clamoroso scenario di mercato svelato dall'insider che ha anticipato Moreira. Il Milan aveva in pugno Gonçalo Inácio: il motivo del no finale

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Clamoroso retroscena di mercato rivelato dall'account X @footballkush, lo stesso account che aveva anticipato il colpo Diego Moreira per il Milan.

Ecco di cosa si tratta:

"Il Milan aveva raggiunto un accordo per un prestito più opzione per il difensore centrale dello Sporting Gonçalo Inácio."

Ecco perché la trattativa non si è finalizzata:

"Tuttavia, all'ultimo minuto oggi, lo Sporting si è tirato indietro dall'affare."

Sarebbe stato un grandissimo colpo finale per il Milan: il difensore portoghese, che ha giocato con Amorim, poteva portare in rossonero grande playmaking dal basso, velocità e capacità di impostare e affrontare benissimo la pressione avversaria. Sarebbe potuto essere il centrale e la guida perfetta per il reparto rossonero.

Clamoroso retroscena di mercato: il Milan era a un passo da Gonçalo Inácio. I dettagli

Si tratta comunque di un'indiscrezione e come tale va presa con le pinze: vale sempre la clausola rescissoria da 60 milioni di euro per Gonçalo Inácio. Sarebbe stato complesso chiuderlo in prestito con opzione.

Il dietrofront su Tiago Gabriel: svelati i dubbi di Casa Milan

@footballkush ha parlato poi anche di Tiago Gabriel, il nome più caldo di questo ultimo giorno di mercato:
"Per quanto riguarda Tiago Gabriel, il Milan non è riuscito a raggiungere un consenso sull'acquisto, poiché alcuni non erano completamente convinti dal difensore centrale."

La scelta concordata con Ruben Amorim: il reintegro di Fikayo Tomori

E infine un retroscena sul reintegro in rosa di Tomori:
"Dopo un'attenta considerazione, e con l'accordo di Amorim, è stata presa la decisione di reintegrare Fikayo Tomori nella prima squadra e perseguire i profili giusti nella prossima finestra."

Vedremo quindi se il Milan penserà a Gonçalo Inácio già a partire da gennaio: è stato un rischio arrivare fino all'ultimo giorno di mercato per cercare un altro difensore centrale che potesse diventare titolare con Amorim. Un rischio e una strategia che non hanno pagato.

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