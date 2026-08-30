Milan, colpo in difesa: attenzione a Yoro. Sempre viva la pista Gonçalo Inácio

Clamorosa suggestione di mercato per il Milan a pochissimi giorni dal gong. Nel mirino c'è Leny Yoro del Manchester United: cifre, ingaggio
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Ultimi giorni di calciomercato che potrebbero essere bollenti per il Milan: oltre al trequartista, la dirigenza rossonera potrebbe essere alla ricerca di un difensore centrale.
Yoro è un classe 2005 con già 66 presenze con il Manchester United. Il suo contratto scade a giugno 2029 e, secondo Calcio e Finanza, guadagna 3,9 milioni di euro netti a stagione. Se guardiamo gli investimenti fatti da Cardinale potrebbero essere cifre fattibili anche se è difficile pensare che lo United si liberi di un prospetto così interessante ora, quando il mercato chiuderà il prossimo primo settembre.
Le caratteristiche tecniche di Leny Yoro: ecco come gioca con AmorimLeny Yoro è un difensore centrale moderno, forte fisicamente e molto bravo nell'impostazione dal basso. Nonostante la stazza fisica e l'altezza è dotato di un'ottima velocità e di una grande agilità: bravissimo anche nel recupero e nei contrasti sugli avversari.
Preciso nei passaggi e bravo a non sentire la pressione degli avversari: qualità che lo rendono molto bravo nella costruzione dal basso. Tutte caratteristiche che sarebbero ideali per Ruben Amorim: nel 3-4-2-1 del Milan potrebbe giocare al centro del reparto difensivo. Dal punto di vista dell'investimento e delle qualità del calciatore, sarebbe sicuramente un colpo molto interessante per i rossoneri e sarebbe una bella sorpresa per questi ultimi giorni di mercato.
Ecco le statistiche di Leny Yoro nella Premier League 2025-26 (dati da Sofascore):
- Presenze: 32
- Titolare: 18
- Gol: 0
- Gol attesi (xG): 1.39
- Assist: 0
- Assist attesi (xA): 0.63
- Tocchi a partita: 38.8
- Grandi occasioni create: 0
- Passaggi riusciti: 27.3 (88%)
- Palle recuperate a partita: 2.3
- Dribbling subiti a partita: 0.3
- Duelli totali vinti: 2.6 (56%)
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