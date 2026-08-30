Milan, colpo in difesa: attenzione a Yoro. Sempre viva la pista Gonçalo Inácio

Ultimi giorni di calciomercato che potrebbero essere bollenti per il Milan: oltre al trequartista, la dirigenza rossonera potrebbe essere alla ricerca di un difensore centrale.

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Per Tuttosport attenzione a Leny Yoro , centrale del Manchester United. Fra gli altri nomi importanti sui quali il Milan ragiona c’è sempre il difficilissimo. Queste potrebbero essere le due opzioni al momento vive per rinforzare il reparto arretrato: sarebbero comunque due colpi complessi da mettere a punto a pochi giorni dalla fine. Il francese viene valutato circa 50 milioni di euro, mentre il portoghese dello Sporting ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Yoro è un classe 2005 con già 66 presenze con il Manchester United. Il suo contratto scade a giugno 2029 e, secondo Calcio e Finanza, guadagna 3,9 milioni di euro netti a stagione. Se guardiamo gli investimenti fatti da Cardinale potrebbero essere cifre fattibili anche se è difficile pensare che lo United si liberi di un prospetto così interessante ora, quando il mercato chiuderà il prossimo primo settembre.

Le caratteristiche tecniche di Leny Yoro: ecco come gioca con Amorim

Leny Yoro è un, forte fisicamente e molto bravo nell'impostazione dal basso. Nonostante la stazza fisica e l'altezza è dotato di un'ottima velocità e di una grande agilità: bravissimo anche nel recupero e nei contrasti sugli avversari.

Preciso nei passaggi e bravo a non sentire la pressione degli avversari: qualità che lo rendono molto bravo nella costruzione dal basso. Tutte caratteristiche che sarebbero ideali per Ruben Amorim: nel 3-4-2-1 del Milan potrebbe giocare al centro del reparto difensivo. Dal punto di vista dell'investimento e delle qualità del calciatore, sarebbe sicuramente un colpo molto interessante per i rossoneri e sarebbe una bella sorpresa per questi ultimi giorni di mercato.

Ecco le statistiche di Leny Yoro nella Premier League 2025-26 (dati da Sofascore):