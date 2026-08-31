Il calciomercato del Milan si chiude con un colpo a sorpresa per la trequarti di Rúben Amorim: il calciatore inglese Omari Hutchinson è sbarcato ieri sera all'aeroporto di Milano-Linate Prime per iniziare ufficialmente la sua avventura in Serie A. Il fantasista classe 2003 svolgerà in mattinata le visite mediche di rito e i test per l'idoneità sportiva, prima di legarsi ufficialmente al club rossonero. Un rinforzo di spessore che va a completare lo scacchiere tattico del tecnico portoghese, garantendo imprevedibilità e nuove soluzioni offensive.

I dettagli economici e le cifre del trasferimento dal Nottingham Forest

Scelta di maglia e dinamiche di mercato: il post Leão al Milan

Collocazione tattica nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

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La burocrazia e l'esordio in vista di Juventus-Milan

Nel pomeriggio, l'ex talento del Chelsea visiterà la sede di Casa Milan in Via Aldo Rossi per siglare il nuovo contratto. L'operazione con il Nottingham Forest è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a quota 40 milioni. L'accordo strategico prevede che, in caso di riscatto definitivo nell'estate 2027, per Hutchinson scatterà automaticamente un prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2030, a testimonianza della lungimiranza del management rossonero.Per quanto riguarda l'aspetto numerico, Hutchinson indosserà la maglia numero. Si tratta di una scelta di continuità per il giocatore, che ha già vestito questo numero durante il biennio d'oro all'Ipswich Town tra Championship e Premier League, oltre che nella prima parte di questa stagione al Forest (dopo la parentesi con il 21). Questa decisione lascia ufficialmente scoperta la prestigiosa maglia numero 10, liberatasi dopo il costoso trasferimento di Rafael Leão al Galatasaray in questa sessione estiva.Dal punto di vista tattico, l'esterno di origini giamaicane si inserisce come perfetto interprete nel ruolo di trequartista destro neldi Amorim. A differenza delle opzioni più strutturate e fisiche come Ruben Loftus-Cheek e Adrien Rabiot, Hutchinson offre caratteristiche uniche. Il suo baricentro basso, la spiccata destrezza negli spazi stretti e la tendenza naturale da piede mancino a convergere per il tiro o l'assist cambieranno il volto della manovra. Non si tratta del sostituto diretto di Leão: sulla corsia mancina Amorim punterà infatti su Christian Pulisic, sul giovane Alphadjo Cisse e sulle rotazioni di Alexis Saelemaekers.La dirigenza di Via Aldo Rossi, in perfetta sintonia con la proprietà guidata da Gerry Cardinale e lo staff tecnico, ha avallato l'acquisto per valutare il talento inglese nell'arco di dodici mesi, sperando possa ritrovare la continuità mostrata due stagioni fa. Essendo un calciatore extracomunitario, Hutchinson dovrà completare le pratiche burocratiche per il permesso di soggiorno in Inghilterra. Le tempistiche del tesseramento sono comunque garantite per permettere la convocazione nel big match di campionato Juventus-Milan del fine settimana. Salvo clamorose occasioni last-minute in difesa o a centrocampo, il mercato in entrata del Milan si concluderà qui.