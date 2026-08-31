Nelle ultime 48 ore del calciomercato estivo, con la chiusura ufficiale fissata per domani sera alle ore 20:00, il Milan e la dirigenza guidata da RedBird stanno valutando la fattibilità di un doppio colpo in entrata per completare la rosa. Sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Rúben Amorim, i rossoneri hanno avviato un profondo restyling tattico incentrato sul modulo 3-4-2-1, un sistema che richiede interpreti specifici sia nella linea dei tre difensori centrali che sulle corsie esterne. Qualora si presentassero condizioni economiche favorevoli e occasioni last-minute sui saldi di fine mercato, i fari sono puntati su due profili provenienti dalla Premier League: il difensore brasiliano Morato, attualmente in forza al Nottingham Forest, e l'esterno sinistro algerino Rayan Aït-Nouri, cartellino di proprietà del Manchester City. Entrambe le operazioni rappresenterebbero tasselli ideali per assecondare i principi di gioco del tecnico portoghese, integrando fisicità ed elasticità posizionale in una squadra ancora alla ricerca del definitivo equilibrio strutturale.

Morato e il 3-4-2-1 di Amorim: il braccetto ideale per la difesa a tre

L'implementazione del 3-4-2-1 da parte di Rúben Amorim necessita di difensori dotati di doti atletiche dominanti e, soprattutto, di grande pulizia nella prima costruzione della manovra. Il brasiliano Morato risponde esattamente all'identikit del moderno "braccetto" di sinistra o difensore centrale. Rispetto alle soluzioni attualmente presenti nell'organico rossonero, il centrale del Nottingham Forest garantisce un'eccellente copertura degli spazi in ampiezza quando la squadra si distende in fase di possesso, permettendo ai quinti di centrocampo di alzare il baricentro senza esporre il Milan a transizioni negative letali.

La sua educazione calcistica europea, maturata prima nel Benfica e successivamente consolidata nei duelli fisici della Premier League, ne fa un elemento pronto all'uso e capace di interpretare le marcature preventive aggressive tipiche del calcio di Amorim. Morato unisce un'ottima struttura nel gioco aereo a una rapidità nel lungo sorprendente per la sua stazza. Caratteristiche fondamentali per difendere a campo aperto. Inoltre, la capacità di condurre il pallone in avanti e di verticalizzare con precisione consentirebbe al Milan di ripulire l'uscita della palla fin dalla linea arretrata, alleggerendo la pressione sui due mediani centrali.

Aït-Nouri vs Estupiñán: perché l'algerino è il profilo perfetto come quinto

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Il fattore tempo: la strategia rossonera nelle ultime ore di mercato

Sulla fascia sinistra, il Milan monitora da tempo diverse alternative per implementare i meccanismi di spinta richiesti dal tecnico. Le caratteristiche tecniche di Rayan Aït-Nouri offrono una serie di vantaggi tattici sensibilmente superiori nel sistema di Amorim rispetto a quelle garantite da Pervis Estupiñán. L'ecuadoriano è un esterno di stampo prevalentemente lineare, formidabile nella progressione e nell'attacco della profondità, ma talvolta limitato quando si tratta di dialogare nello stretto o di accentrarsi per liberare lo spazio all'esterno. E in fase difensiva - lo abbiamo visto nella prima stagione - lascia alquanto a desiderare.Al contrario, l'algerino del Manchester City incarna alla perfezione l'evoluzione del quinto di centrocampo moderno. Aït-Nouri possiede una sensibilità tecnica e un controllo orientato nello stretto che gli permettono di agire quasi da regista aggiunto sulla fascia. La sua propensione naturale ad associarsi con i trequartisti, la capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno e la facilità con cui sa "entrare dentro il campo" per calciare o rifinire offrono ad Amorim una fluidità di manovra unica. Nel 3-4-2-1, dove i quinti devono saper fare l'intera fascia ma anche stringere la posizione per creare superiorità numerica in mezzo al campo, l'ex Wolverhampton rappresenta un upgrade qualitativo netto, garantendo imprevedibilità e una produzione di assist superiore rispetto a una soluzione più conservativa come quella rappresentata da Estupiñán.Con il countdown che scorre inesorabile verso la scadenza di domani, l'eventuale doppia fumata bianca è subordinata alla formula e alle condizioni economiche delle due eventuali operazioni. La dirigenza del Milan non intende appesantire il bilancio con investimenti fuori quota, ma punta a sfruttare la necessità del Manchester City di snellire la rosa e la disponibilità del Nottingham Forest a valutare soluzioni basate su prestiti con diritto o obbligo di riscatto condizionato. Come quella che ha già portato(dello stesso club e rappresentato dagli stessi agenti di Morato) in rossonero. Qualora i club inglesi aprissero a queste condizioni nelle ultime battute della sessione estiva, il Milan si farebbe trovare pronto a piazzare gli affondi decisivi, regalando ad Amorim i profili ideali per la sua rivoluzione tattica.