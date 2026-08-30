Cesena-Milan, seconda giornata del campionato Primavera 2026-27 che si è disputata al 'Centro Sportivo Romagna Centro'. I voti e le pagelle di PianetaMilan
Primavera, il Milan batte il Torino. Renna: "Sono contento per la prestazione. Ragazzi bravissimi" | PM
PAGELLE CESENA-MILAN PRIMAVERA
Cesena-Milan, il commento della partitaTermina 1-1 Cesena-Milan Primavera, match valido per la 2ª giornata del campionato Primavera 1 2026-27. I padroni di casa passano in vantaggio al 18' con il colpo di testa di Nicolò Amadori, lasciato solo dalla difesa rossonera sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Giovanni Renna risponde dopo appena due minuti, con il destro a incrociare di Luca Nolli che non lascia scampo a Gianfanti. Un risultato che porta il Diavolo a quota 4 punti dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino nella 1ª giornata. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
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