Prosegue senza sosta il piano di sfoltimento della rosa del Milan: dopo le uscite di David Odogu al Tolosa, Christopher Nkunku al RB Lipsia e Santiago Giménez al Porto, anche Youssouf Fofana saluta la Serie A. Il centrocampista francese classe 1999 è ormai a un passo dal ritorno in Ligue 1, dove indosserà la maglia dell'Olympique Lione. L'operazione segna la fine della sua parentesi in rossonero, chiudendo un ciclo iniziato due anni fa e permettendo alla dirigenza di Via Aldo Rossi di piazzare un altro importante esubero.

Il richiamo della Ligue 1 e il retroscena di mercato su Fofana

La formula del trasferimento e la spinta decisiva di Paulo Fonseca

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I numeri e il palmarès di Youssouf Fofana con la maglia del Milan

Il mediano transalpino, arrivato a Milano nell'estate 2024 dal Monaco per 26 milioni di euro, è stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato. Fofana ha attirato i sondaggi di numerosi club della Premier League inglese (Brighton, Crystal Palace, Ipswich Town e Nottingham Forest), della Liga spagnola (Betis Siviglia e Villarreal) e della Süper Lig turca (Beşiktaş). Alla fine, però, la volontà del calciatore di fare ritorno in patria ha fatto la differenza, spingendolo ad accettare il progetto tecnico dell'Olympique Lione.I dettagli dell'operazione, confermati dai principali esperti di calciomercato, vedono Fofana pronto a trasferirsi ai "Gones" con la formula del. In caso di riscatto definitivo nell'estate 2027, per il centrocampista è già pronto un contratto a lungo termine valido fino al. Una parte fondamentale nella trattativa l'ha giocata, attuale allenatore del Lione ed ex tecnico del Milan, che aveva fortemente voluto il classe 1999 in rossonero due stagioni fa e che ora è pronto a riabbracciarlo in Francia.Fofana conclude la sua esperienza all'ombra del Duomo dopo due stagioni vissute a fasi alterne. Il centrocampista francese lascia il Milan con un bottino complessivo di, condite datra campionato e coppe. Nel suo palmarès in rossonero figura la conquista della. Nonostante il contributo fornito in passato, il giocatore era ormai finito ai margini del nuovo progetto tecnico rossonero, rendendo necessaria la cessione in questa sessione estiva.