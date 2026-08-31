Il centrocampista francese torna in patria e ritrova Paulo Fonseca. Operazione in prestito con diritto di riscatto e contratto fino al 2031
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Prosegue senza sosta il piano di sfoltimento della rosa del Milan: dopo le uscite di David Odogu al Tolosa, Christopher Nkunku al RB Lipsia e Santiago Giménez al Porto, anche Youssouf Fofana saluta la Serie A. Il centrocampista francese classe 1999 è ormai a un passo dal ritorno in Ligue 1, dove indosserà la maglia dell'Olympique Lione. L'operazione segna la fine della sua parentesi in rossonero, chiudendo un ciclo iniziato due anni fa e permettendo alla dirigenza di Via Aldo Rossi di piazzare un altro importante esubero.
Il richiamo della Ligue 1 e il retroscena di mercato su FofanaIl mediano transalpino, arrivato a Milano nell'estate 2024 dal Monaco per 26 milioni di euro, è stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato. Fofana ha attirato i sondaggi di numerosi club della Premier League inglese (Brighton, Crystal Palace, Ipswich Town e Nottingham Forest), della Liga spagnola (Betis Siviglia e Villarreal) e della Süper Lig turca (Beşiktaş). Alla fine, però, la volontà del calciatore di fare ritorno in patria ha fatto la differenza, spingendolo ad accettare il progetto tecnico dell'Olympique Lione.
La formula del trasferimento e la spinta decisiva di Paulo FonsecaI dettagli dell'operazione, confermati dai principali esperti di calciomercato, vedono Fofana pronto a trasferirsi ai "Gones" con la formula del prestito con diritto di riscatto. In caso di riscatto definitivo nell'estate 2027, per il centrocampista è già pronto un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2031. Una parte fondamentale nella trattativa l'ha giocata Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lione ed ex tecnico del Milan, che aveva fortemente voluto il classe 1999 in rossonero due stagioni fa e che ora è pronto a riabbracciarlo in Francia.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
I numeri e il palmarès di Youssouf Fofana con la maglia del MilanFofana conclude la sua esperienza all'ombra del Duomo dopo due stagioni vissute a fasi alterne. Il centrocampista francese lascia il Milan con un bottino complessivo di 88 presenze, condite da 3 gol e 13 assist tra campionato e coppe. Nel suo palmarès in rossonero figura la conquista della Supercoppa Italiana nel gennaio 2025. Nonostante il contributo fornito in passato, il giocatore era ormai finito ai margini del nuovo progetto tecnico rossonero, rendendo necessaria la cessione in questa sessione estiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Mercato Milan LIVE | Visite in corso per Hutchinson. Giménez al Porto, Fofana al Lione
Live
Mercato Milan LIVE | Hutchinson è arrivato a 'La Madonnina': visite mediche in corso
News Calciomercato
Calciomercato Milan, ore decisive: Amorim spera nel gran doppio colpo 'last minute'
News Calciomercato
Milan, ecco Hutchinson! Cifre, ruolo nel 3-4-2-1 di Amorim e retroscena sul numero di maglia
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti