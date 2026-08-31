Il calciomercato in uscita del Milan fa registrare un'importante operazione: Santiago Giménez saluta la Serie A per trasferirsi al Porto. Il centravanti messicano classe 2001, arrivato a Milano nel gennaio 2025 dal Feyenoord per una cifra complessiva di 33,2 milioni di euro (bonus inclusi), lascia il club rossonero dopo 18 mesi complessi. Il "Bebote" è partito ieri dall'aeroporto in direzione Portogallo per iniziare la sua nuova avventura nella compagine lusitana, ponendo fine a una parentesi milanista al di sotto delle aspettative. Oggi, per lui, visite mediche e firma sul contratto con i portoghesi.

I dettagli dell'accordo con il Porto e la regia di Jorge Mendes

I numeri deludenti al Milan e il feeling mai nato con Rúben Amorim

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Le parole di Giménez e la gestione degli esuberi in casa rossonera

La trattativa per il trasferimento dell'attaccante ai "Dragões", che sembrava essersi definitivamente arenata nelle scorse settimane, si è sbloccata grazie alla decisiva intermediazione del super agente. Giménez si trasferisce alla corte del tecnico italiano Francesco Farioli con la formula del, a cui si potranno aggiungere altridi euro di bonus. Un'operazione strategica che permette al Milan di tutelare il bilancio ed evitare una sanguinosaL'avventura rossonera del messicano è stata fortemente condizionata da ragioni tattiche e fisiche. Giménez non è mai entrato nei piani tecnici del nuovo allenatore Rúben Amorim, complice anche una stagione precedente falcidiata da un grave infortunio alla caviglia destra che lo ha costretto a un delicato intervento chirurgico. I numeri complessivi del "Bebote" con il Diavolo recitano appena 7 gol e 6 assist in 37 presenze; nello scorso campionato il giocatore non è mai riuscito a trovare la via della rete, siglando l'unico sigillo stagionale in Coppa Italia.Un saluto a tutti: grazie! Sono pronto, è emozionante e sono felice perché è una nuova opportunità», queste le prime dichiarazioni rilasciate da Giménez ai giornalisti presenti al momento della sua partenza. Il messicano faceva parte della lista dei quattro giocatori fuori dal progetto tecnico rossonero, insieme a Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. Con la sistemazione del messicano e il precedente addio di Nkunku – che ha già debuttato in Bundesliga con il RB Lipsia –, la dirigenza di Via Aldo Rossi punta ora a piazzare gli ultimi esuberi prima del gong finale del mercato.