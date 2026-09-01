Il centrocampista è fuori dal progetto di Rúben Amorim: Monaco, Le Havre e Troyes ci provano, mentre sullo sfondo resistono le ipotesi Sassuolo e Bologna
Milan-Venezia, i tifosi sui social: "Ecco cosa serve dal calciomercato"
Il futuro di Warren Bondo è a un bivio decisivo nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese classe 2003, attualmente in forza al Milan ma totalmente escluso dal nuovo progetto tecnico dell'allenatore Rúben Amorim, è al centro di una fitta rete di trattative che coinvolge la Ligue 1 e la Serie A. Con il tempo che stringe entro la fine della giornata, la dirigenza rossonera sta cercando la quadra per evitare una scomoda permanenza da fuori rosa, mentre il calciatore valuta le opzioni tra l'interesse concreto del Sassuolo, il sondaggio del Bologna e il richiamo prioritario della sua terra natia, dove club come Monaco, Le Havre, Troyes e Olympique Lione hanno già mosso i primi passi ufficiali.
Il bivio di Warren Bondo: la Serie A sullo sfondo e la preferenza per la Ligue 1L'esclusione dai piani rossoneri ha inevitabilmente attivato i radar di diversi club italiani ed esteri. In Serie A, il Sassuolo ha manifestato un interesse concreto per il mediano, individuando in lui un profilo di prospettiva per la linea mediana. Anche il Bologna ha effettuato un sondaggio esplorativo per capire i margini della trattativa. Tuttavia, la volontà del ragazzo appare tracciata: la priorità assoluta è il ritorno nel massimo campionato francese. La Ligue 1 rappresenta per l'ex Monza e Cremonese l'ambiente ideale per rilanciarsi e ritrovare quella continuità che a Milano, sotto la nuova guida tecnica, non avrebbe più modo di esprimere dopo una prima parte di stagione trascorsa ad allenarsi in totale solitudine.
Monaco, Le Havre e l'asse di mercato con il TroyesNelle ultime ore, le dinamiche di mercato tracciate dall'esperto Alfredo Pedullà hanno registrato forti movimenti d'Oltralpe. Se nella giornata di ieri il Monaco sembrava essere in pole position – forte anche del blasone e della partecipazione alla prossima Conference League – lo scenario si è arricchito di nuovi attori. Le Havre e Troyes si sono inserite con decisione nella corsa al centrocampista. Con il Troyes, in particolare, i canali di comunicazione sponda rossonera sono già caldi dopo l'operazione estiva che ha portato a Milano il giovane difensore centrale Sankhoun Diawara, un precedente che potrebbe favorire i dialoghi per il trasferimento di Bondo.
La variabile Lione e lo spettro della permanenza da fuori rosaSullo sfondo resta viva anche la pista che porta all'Olympique Lione. Il club francese sta portando avanti una doppia trattativa con la dirigenza milanista, focalizzata principalmente sulla chiusura dell'ingaggio di Youssouf Fofana. Questa contemporaneità di operazioni potrebbe sbloccare o, al contrario, congelare l'affare Bondo a seconda degli incastri economici finali. La certezza assoluta risiede nella rigidità della deadline: se non si troverà una soluzione congeniale entro la fine della serata, per Bondo si prospetta uno scenario da separato in casa. Il centrocampista rimarrà nella rosa rossonera ma completamente escluso dal progetto, continuando a svolgere sedute di allenamento individuali come accaduto finora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA