Il futuro di Warren Bondo è a un bivio decisivo nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese classe 2003, attualmente in forza al Milan ma totalmente escluso dal nuovo progetto tecnico dell'allenatore Rúben Amorim, è al centro di una fitta rete di trattative che coinvolge la Ligue 1 e la Serie A. Con il tempo che stringe entro la fine della giornata, la dirigenza rossonera sta cercando la quadra per evitare una scomoda permanenza da fuori rosa, mentre il calciatore valuta le opzioni tra l'interesse concreto del Sassuolo, il sondaggio del Bologna e il richiamo prioritario della sua terra natia, dove club come Monaco, Le Havre, Troyes e Olympique Lione hanno già mosso i primi passi ufficiali.

Il bivio di Warren Bondo: la Serie A sullo sfondo e la preferenza per la Ligue 1

Monaco, Le Havre e l'asse di mercato con il Troyes

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La variabile Lione e lo spettro della permanenza da fuori rosa