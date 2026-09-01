Il centrocampista francese Youssouf Fofana è al centro di un vero e proprio intrigo internazionale di calciomercato che vede coinvolti il Milan, l'Olympique Lione e il forte inserimento dell'Hull City. L'operazione con il club francese, che nel pomeriggio di ieri sembrava ormai definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ha subito un brusco rallentamento in serata. Acquistato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano transalpino (legato al Diavolo fino al 30 giugno 2028) è passato dallo status di titolare inamovibile con Paulo Fonseca, Sérgio Conceição e Massimiliano Allegri a quello di esubero di lusso sotto la nuova gestione tecnica di Rúben Amorim.

Frenata Lione per Fofana: cosa è successo nella notte

Separato in casa a Milanello: i rifiuti in Premier League e Liga

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L'ombra dell'Hull City e le cifre del bilancio rossonero

I negoziati tra la dirigenza di via Aldo Rossi e i vertici dell'Olympique Lione hanno subito. La giornata odierna diventerà dunque decisiva per comprendere se il ritorno in patria del centrocampista classe 1999 possa concretizzarsi o se i nodi contrattuali emersi nelle ultime ore risulteranno insormontabili. L'operazione è ferma allo scambio di documenti per via di un mancato accordo sulla ripartizione dello stipendio tra Milan e OL per questa stagione. Fofana ha già espresso il suo gradimento per la destinazione della Ligue 1, pur avendo respinto in precedenza i corteggiamenti di Lille e Olympique Marsiglia.L'avvento di Rúben Amorim sulla panchina rossonera ha letteralmente stravolto il destino del numero 19. Escluso dal progetto tecnico della Prima Squadra, Fofana è stato costretto ad allenarsi a parte in queste settimane estive. Nonostante la situazione da separato in casa, il francese ha dimostrato estrema selettività sul mercato, rifiutando in serie le ricche proposte arrivate dalla Premier League (Brighton, Crystal Palace, Ipswich Town e Nottingham Forest), dalla Liga spagnola (Betis Siviglia e Villarreal) e dai turchi del Beşiktaş.A complicare i piani del Lione si è aggiunto il forte pressing dell'Hull City. Il club inglese sarebbe infatti pronto a superare l'offerta dei francesi, proponendo al Milan la formula del trasferimento a titolo temporaneo ma con. Per le casse del club milanista si tratta di un dettaglio non da poco. Dopo due anni di ammortamento, Fofana pesa a bilancio per circadi euro. Una sua cessione a una cifra compresa– valutazione fissata dal Milan – permetterebbe alla dirigenza di registrare una preziosainterna.