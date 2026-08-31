Problemi nella trattativa tra Milan e Olympique Lione per il trasferimento in Francia di Youssouf Fofana: Gianluca Di Marzio spiega cosa sta succedendo
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Uno degli ultimi pezzi per completare il puzzle del mercato estivo del Milan è la cessione di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, escluso dal progetto tecnico di Ruben Amorim, è in trattativa avanzata con un club di Ligue 1: il Lione. Un'operazione che sembrava vicinissima alla fumata bianca fino a poche fa, ma gli ultimi aggiornamenti del noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio destano non poca preoccupazione.
Calciomercato, Di Marzio: "Problemi tra Milan e Lione per Fofana"Stando a quanto riportato da Di Marzio, ci sarebbe stato qualche intoppo nella trattativa tra Milan e Lione per il trasferimento in Ligue 1 di Fofana. Le parti sono in dialogo costante per trovare una soluzione, scrive il giornalista di 'Sky Sport'. I due club hanno meno di ventiquattro ore rimanenti per risolvere questo incidente di percorso: alle ore 20:00 di domani, martedì 1° settembre 2026, le porte del calciomercato chiuderanno definitivamente.
Gli altri club interessati a FofanaIl Milan è fiducioso di arrivare ad una soluzione con il Lione, ma se non dovesse riuscirci potrebbe comunque contare su altri due club interessati: Galatasaray e Hull City. In ogni caso, occorre trovare una soluzione per evitare di dover pagare l'ingaggio ad un giocatore che, come spiegato da Amorim, non verrebbe comunque reintegrato in squadra.
Il bilancio dell'esperienza di Fofana al MilanL’esperienza di Fofana in maglia rossonera è stata un alternarsi di luci e ombre. Nelle sue due stagioni al Milan, il centrocampista francese ha collezionato 3 gol e 13 assist in 88 presenze tra campionato e coppe. L’unico trofeo conquistato resta la Supercoppa Italiana del 2025. Nonostante il contributo fornito in passato, il giocatore era ormai finito ai margini del nuovo progetto tecnico, rendendo necessaria la cessione in questa sessione estiva.
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