Le ultime e frenetiche ore del calciomercato estivo delineano una vera e propria rivoluzione della rosa del Milan guidata dall'allenatore Rúben Amorim. La dirigenza di via Aldo Rossi ha ufficializzato nella serata di ieri il trequartista Omari Hutchinson, prelevato dal Nottingham Forest. Nel frattempo, l'amministratore delegato e l'intera area tecnica sono al lavoro su un doppio binario strategico: da un lato si registrano nuovi contatti serrati con il Lecce per blindare la difesa con il giovane talento portoghese Tiago Gabriel, dall'altro rimangono caldissime le piste in uscita che coinvolgono Fikayo Tomori verso la Premier League, Youssouf Fofana nel mirino dell'Olympique Lione e i giovani Warren Bondo e Kevin Zeroli pronti a sfoltire l'organico rossonero. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 1° settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Ufficiale Omari Hutchinson: il nuovo jolly per la trequarti di Amorim

Assalto finale a Tiago Gabriel: si cerca l'accordo a oltranza con il Lecce

Tomori valuta il Fulham, nodo ingaggio per Fofana all'Olympique Lione

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Sfoltimento della linea mediana: Bondo e Zeroli ai saluti

Il grande colpo della serata di ieri è diventato realtà nelle prime ore di questa mattina:. L'operazione con il Nottingham Forest si è conclusa sulla base di un prestito oneroso (4,2 milioni di euro9 con diritto di opzione per il riscatto definitivo fissato alla considerevole cifra di 40 milioni di euro. L'esterno offensivo e trequartista classe 2003, cresciuto tra i vivai di Arsenal e Chelsea e messosi in luce all'Ipswich Town, si metterà da subito a disposizione del tecnico portoghese svolgendo oggi il suo primo allenamento a Milanello. Grazie alla sua rapidità e alle spiccate doti nell'uno contro uno, il nativo di Londra offre una risorsa duttile ed esplosiva, capace di ricoprire più ruoli alle spalle della punta centrale.L'ultimo tassello per completare l'organico a disposizione della guida tecnica potrebbe essere un innesto nel reparto arretrato. Il Milan ha infatti avviato, difensore centrale portoghese classe 2004 in forza al Lecce. I rossoneri hanno già avanzato una prima proposta verbale da 20 milioni di euro, ma il sodalizio salentino fa muro richiedendo una cifra vicina ai 25-30 milioni per lasciar partire il calciatore a titolo definitivo. Forte della forte volontà espressa dal ragazzo, che spinge per sbarcare a Milano, e della strategica mediazione dell'agente Jorge Mendes (titolare della scuderia Gestifute), la società milanista punta a limare la distanza economica prima del gong finale delle trattative., ma il Lecce continua a chiederne 30: si tratta.Sul fronte delle uscite eccellenti, i fari sono puntati principalmente sul pacchetto dei big.insieme al suo entourage. Essendo ormai scivolato fuori dal progetto tecnico della prima squadra, il centrale inglese sa che restare a Milano significherebbe rischiare l'esclusione dalla lista dei convocati. Parallelamente resta in piedi. L'affare con i francesi ha subito però una parziale frenata a causa di un intoppo relativo alla ripartizione della quota dell'ingaggio tra il club di provenienza e l'OL, dettaglio macroscopico che i due club contano di risolvere nelle prossime ore per evitare l'inserimento dell'Hull City.Le ultime operazioni di alleggerimento della rosa riguardano la linea mediana e i profili più giovani.: escluso dai piani di Amorim, sul centrocampista francese si è scatenata una vera e propria bagarre d'Oltralpe che vede in prima fila ben quattro club di Ligue 1, tra cui spiccano Monaco, Le Havre e Troyes. Destinato a un percorso differente ma pur sempre lontano da Milano è il giovane Kevin Zeroli. Per il promettente centrocampista della Primavera si prospetta un trasferimento in prestito secco per accumulare minutaggio ed esperienza calcistica tra i professionisti:, pronte ad assicurargli una maglia da titolare per la stagione appena cominciata.