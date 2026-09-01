Continuano i contatti tra Milan e Lecce per Tiago Gabriel, difensore portoghese che potrebbe diventare l'ultimo colpo dei rossoneri per la finestra estiva di calciomercato. Arrivano aggiornamenti importanti sulle reali intenzioni del Diavolo, pronto ad alzare la posta in palio per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2004.

Chi è Tiago Gabriel

Milan, nuova offerta per Tiago Gabriel? Valutazioni in corso

La volontà del giocatore e la regia di Mendes

Classe 2004,è reduce dalla sua prima stagione in Serie A al. Eusebio Di Francesco ha subito consegnato al giocatore le chiavi della difesa, come dimostrano le 37 presenze e i 3220 minuti in campo. Le prestazioni del difensore portoghese hanno attirato le attenzioni di diversi club, ma ilsembra l'unico disposto ad affondare il colpo.il portoghese spicca per forza fisica e abilità nei duelli aerei.Stando a quanto riportato dal giornalista di 'SportMediaset'presente all'hotel Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di calciomercato,La prima proposta della società rossonera è stata di 20 milioni di euro, ma il club salentino resta fermo sulla richiesta diper liberare il centrale portoghese.Dopo la stagione da protagonista con il Lecce,vorrebbe fare un ulteriore salto di qualità e ha già aperto al. A favorire l'operazione potrebbe essere, super agente portoghese che cura gli interessi del giocatore. Nel corso di questa sessione di mercato, il proprietario della 'Gestifute' sta lavorando a stretto contatto con il club rossonero, sia per i colpi in entrata sia per quelle in uscita. Tra gli esempi più significativi di questa collaborazione troviamo gli acquisti di, oltre che la cessione dial Galatasaray. Vedremo se la storia si ripeterà anche con Tiago Gabriel, in una trattativa che si preannuncia essere una vera corsa contro il tempo: le porte del calciomercato chiuderanno definitivamente alle ore 20:00.