Novità dall'Hotel Sheraton di Milano sulla trattativa tra Milan e Lecce per Tiago Gabriel: nuova offerta dei rossoneri in arrivo. Cifre e dettagli
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Continuano i contatti tra Milan e Lecce per Tiago Gabriel, difensore portoghese che potrebbe diventare l'ultimo colpo dei rossoneri per la finestra estiva di calciomercato. Arrivano aggiornamenti importanti sulle reali intenzioni del Diavolo, pronto ad alzare la posta in palio per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2004.
Chi è Tiago GabrielClasse 2004, Tiago Gabriel è reduce dalla sua prima stagione in Serie A al Lecce. Eusebio Di Francesco ha subito consegnato al giocatore le chiavi della difesa, come dimostrano le 37 presenze e i 3220 minuti in campo. Le prestazioni del difensore portoghese hanno attirato le attenzioni di diversi club, ma il Milan sembra l'unico disposto ad affondare il colpo. Alto 196 centimetri e di piede destro, il portoghese spicca per forza fisica e abilità nei duelli aerei.
Milan, nuova offerta per Tiago Gabriel? Valutazioni in corsoStando a quanto riportato dal giornalista di 'SportMediaset' Orazio Accomando, presente all'hotel Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di calciomercato, il Milan starebbe valutando se alzare ulteriormente l'offerta al Lecce per assicurarsi le prestazioni di Tiago Gabriel. La prima proposta della società rossonera è stata di 20 milioni di euro, ma il club salentino resta fermo sulla richiesta di 30 milioni per liberare il centrale portoghese.
La volontà del giocatore e la regia di MendesDopo la stagione da protagonista con il Lecce, Tiago Gabriel vorrebbe fare un ulteriore salto di qualità e ha già aperto al Milan. A favorire l'operazione potrebbe essere Jorge Mendes, super agente portoghese che cura gli interessi del giocatore. Nel corso di questa sessione di mercato, il proprietario della 'Gestifute' sta lavorando a stretto contatto con il club rossonero, sia per i colpi in entrata sia per quelle in uscita. Tra gli esempi più significativi di questa collaborazione troviamo gli acquisti di Goncalo Ramos e Diego Moreira, oltre che la cessione di Rafael Leao al Galatasaray. Vedremo se la storia si ripeterà anche con Tiago Gabriel, in una trattativa che si preannuncia essere una vera corsa contro il tempo: le porte del calciomercato chiuderanno definitivamente alle ore 20:00.
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