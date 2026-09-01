Clamoroso Milan! Salta la cessione di Fofana al Lione: ecco perché. Resta viva una pista

Clamoroso: negli ultimi minuti del calciomercato non è stato depositato il contratto di Youssouf Fofana con il Lione.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Come riportato dal giornalista, senza l'uscita di Malick Fofana direzione Premier League, il club francese non ha potuto registrare altri calciatori. Per il Milan salta sul gong un'operazione che sarebbe stata in prestito oneroso (da circa 2 milioni di euro) con un diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro.

Come scrive sempre Di Marzio, resta aperta la pista Beşiktaş per Fofana, visto che il mercato in Turchia chiude il prossimo 4 settembre. Un colpo di scena veramente clamoroso per il mercato del Milan.

I tre esuberi rossoneri bloccati a Milanello dopo il gong

Youssouf Fofana: il mediano francese il cui trasferimento a Lione è saltato sul traguardo

il mediano francese il cui trasferimento a Lione è saltato sul traguardo Fikayo Tomori: il difensore inglese fuori dal progetto tecnico della squadra

il difensore inglese fuori dal progetto tecnico della squadra Warren Bondo: il centrocampista classe 2003 ancora in cerca di una sistemazione

A sessione chiusa restano in rosa tre esuberi in questo momento che non fanno parte dei piani societari:

Sembra quasi impossibile che questi tre calciatori possano fare parte del progetto di Ruben Amorim anche in caso di infortuni. Restano ancora aperte le possibilità per i mercati ancora aperti con la dirigenza del Diavolo che dovrà ancora lavorare in modo importante per cercare di alleggerire ancora di più il monte ingaggi del club.

Il bilancio delle uscite e l'identikit tattico del francese nel 3-4-2-1

Ci sono state anche altre cessioni importanti: Leao a titolo definitivo, poi i prestiti per i giovani Athekame, Kostic e Odogu. In più due prestiti con diritto di riscatto per Santiago Gimenez e Nkunku. Vedremo se ci saranno novità importanti nelle prossime ore o nei primi giorni per una possibile cessione di Fofana, che sarebbe comunque molto importante.

Sulla carta il mediano francese avrebbe le caratteristiche giuste per giocare nel 3-4-2-1 di Amorim: è un calciatore dinamico, fisico, bravo nel recupero palla e nel verticalizzare. Potrebbe giocare come vice Musah, ma le idee dell'allenatore portoghese sono state diverse dopo le amichevoli estive del Milan.