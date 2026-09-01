Cessione Milan, Fofana al Lione è fatta: e c'è una sorpresa sulla formula

Ultime ore calde nelle battute finali del calciomercato rossonero. Definito il trasferimento di Youssouf Fofana in Francia: il costo del prestito e non solo
Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"
Ultime ore di calciomercato che per il Milan potrebbero essere decisive per riuscire a chiudere alcune cessioni molto importanti per i giocatori che non fanno parte del progetto di Ruben Amorim.
La partenza quasi certa in questo momento, garantirebbe un impatto minore al bilancio. Il Diavolo è riuscito a cedere in prestito sia Santiago Gimenez sia Nkunku: con la probabile uscita di Fofana, resterebbero a Milano i soli Tomori e Bondo ancora alla ricerca di una soluzione.
L'identikit tattico di Fofana e la nuova mediana di Ruben AmorimFofana, sulla carta, sarebbe stato un mediano molto utile per il 3-4-2-1 dei rossoneri perché ha le caratteristiche giuste per il gioco di Amorim: fisico, di corsa e bravo nel verticalizzare.
Invece l'allenatore portoghese ha preferito puntare su Yunus Musah e sul giovane Comotto per completare il reparto insieme a Modric, Rabiot e Jashari.
Il bilancio degli ingaggi: quanto risparmia il Milan con le cessioni estiveCon la prossima uscita del mediano, il Diavolo continua a risparmiare anche sugli stipendi. Ecco il peso di chi è partito:
- Leao: 5 milioni di euro
- Nkunku: 5 milioni di euro
- Fofana: 3 milioni di euro
- Gimenez: 2,5 milioni di euro
Per un risparmio totale di circa 15,5 milioni di euro. Codice finale.
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