Cessione Milan, Fofana al Lione è fatta: e c'è una sorpresa sulla formula

Ultime ore calde nelle battute finali del calciomercato rossonero. Definito il trasferimento di Youssouf Fofana in Francia: il costo del prestito e non solo

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Ultime ore di calciomercato che per il Milan potrebbero essere decisive per riuscire a chiudere alcune cessioni molto importanti per i giocatori che non fanno parte del progetto di Ruben Amorim.

Come riportato dal giornalista di RMC Sport Fabrice Hawkins c'è l'accordo tra il Milan e Lione per Youssouf Fofana. Prestito oneroso con opzione d'acquisto per 12 milioni di euro. Per Gianluca Di Marzio presente anche un pagamento per il prestito da 2 milioni di euro per il Diavolo. Per il Diavolo sarebbe fondamentale garantirsi un introito anche minimo grazie al prestito oneroso per il francese.

La partenza quasi certa in questo momento, garantirebbe un impatto minore al bilancio. Il Diavolo è riuscito a cedere in prestito sia Santiago Gimenez sia Nkunku: con la probabile uscita di Fofana, resterebbero a Milano i soli Tomori e Bondo ancora alla ricerca di una soluzione.

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L'identikit tattico di Fofana e la nuova mediana di Ruben Amorim

Fofana, sulla carta, sarebbe stato un mediano molto utile per il 3-4-2-1 dei rossoneri perché ha le caratteristiche giuste per il gioco di Amorim: fisico, di corsa e bravo nel verticalizzare.

Invece l'allenatore portoghese ha preferito puntare su Yunus Musah e sul giovane Comotto per completare il reparto insieme a Modric, Rabiot e Jashari.

Il bilancio degli ingaggi: quanto risparmia il Milan con le cessioni estive

Con la prossima uscita del mediano, il Diavolo continua a risparmiare anche sugli stipendi. Ecco il peso di chi è partito:
  • Leao: 5 milioni di euro
  • Nkunku: 5 milioni di euro
  • Fofana: 3 milioni di euro
  • Gimenez: 2,5 milioni di euro

Per un risparmio totale di circa 15,5 milioni di euro. Codice finale.

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