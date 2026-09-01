Si allarga il cerchio degli estimatori di Youssouf Fofana a poche ore dal gong di mercato. Arrivano indiscrezioni su un nuovo club che si è inserito nella corsa al centrocampista francese: il Beşiktaş, che sembra intenzionato a fare sul serio.

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Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sportitalia'Restano da capire la formula e le cifre della proposta del club di Istanbul, ma le opzioni sul tavolo del centrocampista francese iniziano ad essere parecchie. Si tratta del secondo tentativo dalla Turchia per il classe 1999, che nei giorni scorsi aveva rifiutato il prestito con diritto di riscatto del. Ma ci sono anche altri club in corsa.Un altro club fortemente interessato al centrocampista francese è l'anche se in Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata alcuna offerta ufficiale. La squadra che sembrava più vicina a chiudere persembrava essere il, ma alcuni problemi legati alla copertura dello stipendio hanno messo in stand-by la trattativa. Anche laera pronta a fare un tentativo per il mediano rossonero in caso di uscita dima la sua permanenza in giallorosso escluderebbe questa pista. Manca sempre meno alla chiusura della finestra estiva di calciomercato, fissata per le ore 20:00 della giornata di oggi, martedì 1° settmbre: il futuro diè ancora un mistero, ma la sensazione è che entro questa sera iltroverà una soluzione.