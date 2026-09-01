Proposta ufficiale del Beşiktaş al Milan per Youssouf Fofana: i dettagli e le altre opzioni sul tavolo per il centrocampista francese

Matteo Chini
- Milano
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Si allarga il cerchio degli estimatori di Youssouf Fofana a poche ore dal gong di mercato. Arrivano indiscrezioni su un nuovo club che si è inserito nella corsa al centrocampista francese: il Beşiktaş, che sembra intenzionato a fare sul serio.

Calciomercato Milan, offerta del Beşiktaş per Fofana

Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sportitalia' Gianluigi Longari, il Beşiktaş avrebbe presentato al Milan un'offerta ufficiale per Fofana. Restano da capire la formula e le cifre della proposta del club di Istanbul, ma le opzioni sul tavolo del centrocampista francese iniziano ad essere parecchie. Si tratta del secondo tentativo dalla Turchia per il classe 1999, che nei giorni scorsi aveva rifiutato il prestito con diritto di riscatto del Galatasaray. Ma ci sono anche altri club in corsa.
Youssouf Fofana

L'interesse dell'Hull City, i problemi con il Lione e il rebus Roma

Un altro club fortemente interessato al centrocampista francese è l'Hull City, anche se in Via Aldo Rossi non è ancora stata recapitata alcuna offerta ufficiale. La squadra che sembrava più vicina a chiudere per Fofana sembrava essere il Lione, ma alcuni problemi legati alla copertura dello stipendio hanno messo in stand-by la trattativa. Anche la Roma era pronta a fare un tentativo per il mediano rossonero in caso di uscita di Manu Koné, ma la sua permanenza in giallorosso escluderebbe questa pista. Manca sempre meno alla chiusura della finestra estiva di calciomercato, fissata per le ore 20:00 della giornata di oggi, martedì 1° settmbre: il futuro di Fofana è ancora un mistero, ma la sensazione è che entro questa sera il Milan troverà una soluzione.

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