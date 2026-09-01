Cessione Milan, per Bondo niente Francia: uscita ancora possibile | PM News

Ultimissime di mercato a pochissimo dal gong delle ore 20. L'inviato Stefano Bressi fa il punto sulla partenza di Warren Bondo: saltata la pista francese
Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"
Il calciomercato italiano chiuderà alle 20 di oggi e il Milan sta cercando ancora una pista per cedere Warren Bondo: non ci sono ancora certezze per la possibile uscita del mediano francese.
Ecco le date sulla chiusura della sessione estiva di mercato:
- 2 settembre: Stati Uniti (MLS), Olanda, Danimarca, Norvegia
- 3 settembre: Scozia, Belgio, Austria, Argentina
- 4 settembre: Turchia, Ukrania
- 5 settembre: Portogallo
- 6 settembre: Arabia Saudita
- 8 settembre: Svizzera
- 9 settembre: Polonia
- 10 settembre: Russia
- 11 settembre: Brasile
Il flop rossonero: i numeri e le presenze di Warren BondoBondo non è mai riuscito ad ambientarsi con il mondo Milan: preso dal Monza nel gennaio 2025 per circa 10 milioni di euro, con Sérgio Conceição ha giocato pochissimo e senza impressionare positivamente.
Ecco i numeri in rossonero di Bondo:
- Presenze totali in rossonero: appena 5 gettoni complessivi
- Minuti giocati con il Milan: 164 minuti in campo tra Serie A e Coppa Italia
- L'esperienza in prestito: 28 presenze accumulate in Serie A con la Cremonese
Anche con la Cremonese non ha pienamente convinto e infatti non è stato confermato. Il Milan continuerà a fare tutto il possibile per cercare una sistemazione per Bondo che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029.
I vincoli economici e la situazione da fuori rosa a MilanelloIl peso a bilancio si aggira sui 7 milioni di euro: per evitare una minusvalenza basterebbe incassare poco più di questa cifra.
Bondo non è mai stato nei pensieri di Ruben Amorim visto che non si è allenato con la squadra fin dal primo giorno di raduno a Milanello si è allenato da solo e non con la squadra.
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