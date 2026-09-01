Cessione Milan, per Bondo niente Francia: uscita ancora possibile | PM News

Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

Il calciomercato italiano chiuderà alle 20 di oggi e il Milan sta cercando ancora una pista per cedere Warren Bondo: non ci sono ancora certezze per la possibile uscita del mediano francese.

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L'inviato di PianetaMilan presso Casa Milanha continuato a lavorare tutto il giorno per capire la prossima destinazione del classe 2003: saltano le possibilità di vedere Bondo in Francia, ma non salta del tutto la possibile uscita. Il Milan lavorerà ancora per trovare una soluzione nei mercati che resteranno aperti anche nei prossimi giorni, in primis la Turchia.

Ecco le date sulla chiusura della sessione estiva di mercato:

2 settembre: Stati Uniti (MLS), Olanda, Danimarca, Norvegia

Stati Uniti (MLS), Olanda, Danimarca, Norvegia 3 settembre: Scozia, Belgio, Austria, Argentina

Scozia, Belgio, Austria, Argentina 4 settembre: Turchia, Ukrania

Turchia, Ukrania 5 settembre: Portogallo

Portogallo 6 settembre: Arabia Saudita

Arabia Saudita 8 settembre: Svizzera

Svizzera 9 settembre: Polonia

Polonia 10 settembre: Russia

Russia 11 settembre: Brasile

Il flop rossonero: i numeri e le presenze di Warren Bondo

Bondo non è mai riuscito ad ambientarsi con il mondo Milan: preso dal Monza nel gennaio 2025 per circa 10 milioni di euro, con Sérgio Conceição ha giocato pochissimo e senza impressionare positivamente.

Ecco i numeri in rossonero di Bondo:

Presenze totali in rossonero: appena 5 gettoni complessivi

appena 5 gettoni complessivi Minuti giocati con il Milan: 164 minuti in campo tra Serie A e Coppa Italia

164 minuti in campo tra Serie A e Coppa Italia L'esperienza in prestito: 28 presenze accumulate in Serie A con la Cremonese

Anche con la Cremonese non ha pienamente convinto e infatti non è stato confermato. Il Milan continuerà a fare tutto il possibile per cercare una sistemazione per Bondo che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

I vincoli economici e la situazione da fuori rosa a Milanello

Il: per evitare una minusvalenza basterebbe incassare poco più di questa cifra.

Bondo non è mai stato nei pensieri di Ruben Amorim visto che non si è allenato con la squadra fin dal primo giorno di raduno a Milanello si è allenato da solo e non con la squadra.