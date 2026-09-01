Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ci sono tre club di Serie B fortemente interessati a Kevin Zeroli, il centrocampista classe 2005 di proprietà del Milan. Il gioiello del Milan Futuro, la formazione Under 23 rossonera che milita nel campionato di Serie D, potrebbe lasciare il club di Via Aldo Rossi proprio nelle ultime ore della sessione estiva. Sulle tracce del talentuoso mediano azzurro, nato a Busto Arsizio l'11 gennaio 2005 e assistito dalla potente agente Rafaela Pimenta, si stanno muovendo concretamente Südtirol, Padova e Vicenza, pronte a garantirgli un ruolo da protagonista nel calcio professionistico.

Il mercato di Serie B si accende: Padova, Vicenza e Südtirol per Zeroli

I numeri di Zeroli: l'ultima stagione tra Monza e Juve Stabia

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Il futuro e il contratto con il Milan: la regia di Rafaela Pimenta

L'assalto a Kevin Zeroli in questa frenetica giornata di scambi fotografa l'alta considerazione di cui gode il centrocampista nel panorama nazionale. Le tre società del Nord Italia hanno rotto gli indugi e chiesto formalmente informazioni alla dirigenza del Diavolo. Per il ragazzo, la prospettiva di un salto immediato nel campionato cadetto rappresenta un'occasione d'oro per continuare il proprio percorso di crescita all'interno del calcio che conta, lasciandosi alle spalle una categoria dilettantistica che comincia ad andargli decisamente stretta.Nonostante la giovane età, il mediano rossonero vanta già un bagaglio d'esperienza significativo maturato proprio nella passata stagione calcistica. Zeroli ha infatti collezionato 16 presenze complessive in Serie B, dividendo l'anno tra la maglia del Monza (5 apparizioni) e quella della Juve Stabia (11 presenze). Con le 'Vespe' di Castellammare di Stabia, il centrocampista ha trovato anche la via del gol in 2 occasioni, timbrando il cartellino con marcature pesanti arrivate contro il Modena e contro quel Padova che oggi figura tra le sue più calde pretendenti di mercato.Blindato da via Aldo Rossi con un contratto a lungo termine valido fino al, Zeroli è considerato un patrimonio tecnico assoluto del Milan. Tuttavia, la necessità di accumulare minutaggio e confrontarsi con palcoscenici più competitivi rispetto alla Serie D sta spingendo l'entourage del calciatore, guidato da Rafaela Pimenta, a valutare una partenza prima del gong finale. Nelle prossime ore si attende la decisione definitiva del club rossonero, chiamato a scegliere la destinazione ideale per la valorizzazione del suo ex capitano della Primavera.