Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Omari Hutchinson, trequartista inglese classe 2003 proveniente dal Nottingham Forest. L'operazione di calciomercato, conclusasi nella serata di ieri intorno alle ore 21:00 al termine di una giornata scandita da visite mediche (iniziate alle 08:30), idoneità sportiva e firme a Casa Milan, va a colmare il vuoto nel 3-4-2-1 del tecnico Rúben Amorim, rimasto orfano di Rafa Leão dopo il suo trasferimento al Galatasaray. Il calciatore si trasferisce in rossonero con la formula del prestito oneroso a 4,2 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, legandosi al club con un contratto annuale da 3,5 milioni di euro netti che, in caso di riscatto definitivo, si estenderà fino al 30 giugno 2031.

I dettagli economici e il piano del Milan per Hutchinson

La filosofia di Kobe Bryant e le prime parole rossonere

Da Ipswich a Milanello: lo scacchiere tattico di Rúben Amorim

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Il nodo burocratico del permesso di lavoro

Le cifre dell'affare delineano chiaramente l'importanza strategica che la dirigenza di via Aldo Rossi attribuisce al nativo di Redhill. I 4,2 milioni versati subito nelle casse del Nottingham Forest e i 40 milioni pattuiti per il riscatto testimoniano come Hutchinson non sia una scommessa dell'ultimo minuto, bensì una prima scelta assoluta, da tempo inserita nella lista dei potenziali acquisti per la stagione. Il contratto quadriennale automatico pronto in caso di riscatto (con scadenza 2031) offre al Milan una totale blindatura sul futuro del ragazzo, garantendogli al contempo una spiccata flessibilità nel reparto offensivo.Hutchinson - che indosserà la maglia rossonera con il numero- ha già mostrato una forte personalità sui canali social ufficiali del Diavolo, indicando un modello di riferimento d'eccezione: «Mi piace darmi da fare, puntare la porta il più velocemente possibile e far divertire i tifosi. Sono molto ambizioso, mi piace lavorare duro e spero di fare bene qui. Guardo molto a Kobe Bryant come esempio, è uno degli sfondi del mio telefono: ascolto le sue interviste e cerco di fare mie le sue parole, nel calcio come nella vita».Oggi il trequartista mancino svolgerà il suo primo allenamento personalizzato sul prato di Milanello. Rúben Amorim è impaziente di valorizzarne le doti balistiche nell'inedito attacco rossonero: se l'ultima parentesi in Premier League al Nottingham Forest ha regalato poche fiammate, nessuno dimentica l'exploit di Hutchinson con la maglia dell'Ipswich Town, trascinato nella massima serie inglese grazie a ben 10 gol e 5 assist personali. Il tecnico portoghese punterà proprio su questa capacità di spaccare le partite a piede invertito per inserirlo nei suoi schemi. L'obiettivo a brevissimo termine del classe 2003 è convincere lo staff tecnico a strappare una convocazione immediata per il big match di campionato contro la Juventus all'Allianz Stadium, previsto per domenica sera.Prima di potersi concentrare al 100% sulla trasferta di Torino, Hutchinson dovrà sbrigare le ultime formalità burocratiche. Nei prossimi giorni il giocatore farà temporaneamente ritorno in Inghilterra per ottenere il visto e il permesso di lavoro definitivo per l'Italia. Un passaggio formale obbligatorio che non spegne l'entusiasmo dell'ambiente milanista, pronto a godersi le giocate del suo nuovo talento anglo-giamaicano.