Omari Hutchinson è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: il comunicato diramato dal club rossonero, le prime dichiarazioni dell'inglese e la verità sul numero di maglia
L'attesa è finita: Omari Hutchinson è un nuovo giocatore del Milan. L'esterno d'attacco inglese classe 2003 approda in rossonero dal Nottingham Forest in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 40 milioni di euro. Di seguito il comunicato del club rossonero, le prime parole del giocatore e il numero di maglia scelto.
Ufficiale, Hutchinson firma con il MilanQuesto il comunicato ufficiale diramato dal Milan:
"AC Milan comunica l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Omari Elijah Giraud-Hutchinson dal Nottingham Forest FC, fino al 30 giugno 2027. Nato a Redhill, in Inghilterra, il 30 ottobre 2003, di nazionalità inglese e naturalizzato Giamaicano, Hutchinson cresce nei settori giovanili del Chelsea e Arsenal, Club con cui firma anche il suo primo contratto professionistico nel novembre del 2020. Nell’estate 2022 si trasferisce al Chelsea e nel gennaio 2023 fa il suo esordio in Prima Squadra nella gara di Premier League contro il Manchester City. Nella stagione successiva, in prestito all’Ipswich Town, conquista la promozione nella massima serie che al Club mancava da 22 anni grazie anche ai suoi 10 gol. Dopo una parentesi con il Suffolk, nell’estate 2025 viene acquisito a titolo definitivo dal Nottingham Forest con cui totalizza 41 presenze e 1 gol. Esterno mancino offensivo, Omari è protagonista anche nelle nazionali giovanili inglesi. Con l’U21 nel giugno 2025 conquista infatti il Campionato Europeo di categoria che si è tenuto in Slovacchia. Ad Omari il Club rivolge un caloroso benvenuto nella famiglia rossonera".
L'annuncio da 'magazine' su InstagramOltre al comunicato ufficiale, il Milan ha pubblicato anche un post su Instagram per annunciare l'acquisto in prestito di Hutchinson:
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"Vai e segui il tuo istinto, libero e senza paletti." Questo potrà dire ogni tifoso rossonero a Omari ogni volta che prenderà palla. Stella polare, il talento. La via di Hutchinson verso la porta avversaria non è mai quella più banale o più scontata. Lui azzarda, inventa, segue percorsi tutti e solo suoi. Fascia di partenza, piede, tempi di inserimento: Omari ha tutto quello che serve al Mister nell'interesse della squadra. Vai allora, senza copioni già scritti e con le ispirazioni che ti sono naturali da sempre. Perché il calcio è compattezza e organizzazione, ma anche gioia e vocazione”.
Le prime dichiarazioni di HutchinsonNel contenuto pubblicato sui social del Milan sono presenti anche le prime dichiarazioni di Hutchinson:
"Mi piace darmi da fare, puntare la porta il più velocemente possibile e far divertire i tifosi. Sono molto ambizioso, mi piace lavorare duro e spero di fare bene qui. Guardo molto a Kobe Bryant come esempio, è uno degli sfondi del mio telefono: ascolto le sue interviste e cerco di fare mie le sue parole, nel calcio come nella vita".
Il numero di maglia scelto da HutchinsonMentre molti pensavano potesse ereditare la 10 di Rafael Leao, Hutchinson ha optato invece per il numero 20. Ecco la lista dei giocatori che lo hanno indossato prima di lui:
- Alex Jimenez
- Pierre Kalulu
- Lucas Biglia
- Ignazio Abate
- Tabaré Viudez
- Yoann Gourcuff
- Clarence Seedorf
- Mohamed Sarr
- Oliver Biehroff
- Zvonimir Boban
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