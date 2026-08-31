Il countdown finale del calciomercato estivo mette il Milan di fronte all'ultimo spinoso rebus della rosa. Mentre la dirigenza ha quasi completato lo sfoltimento voluto da Rúben Amorim, la situazione di Warren Bondo resta bloccata. Il centrocampista francese classe 2003, escluso fin dal primo giorno dal raduno e dal ritiro della prima squadra a Milanello, si trova ora a vivere una corsa contro il tempo per evitare di rimanere ai margini del club rossonero come separato in casa.

L'investimento del Milan e la parabola deludente tra rossoneri e Cremonese

La lunga scia di rifiuti: tutte le squadre respinte da Bondo

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Il nodo bilancio e il rischio di restare fuori rosa fino a gennaio

L'avventura del mediano di origini congolesi all'ombra del Duomo non ha mai rispettato le attese iniziali. Acquistato dal Monza nel gennaio 2025 per un investimento complessivo di 15,5 milioni di euro (10,5 di parte fissa e 5 di bonus), Bondo non è mai riuscito a imporsi nella gestione tecnica di Sérgio Conceição. In rossonero ha collezionato appena 5 presenze ufficiali e 164 minuti totali tra Serie A e Coppa Italia, prima del prestito infruttuoso della scorsa stagione alla Cremonese in Serie B, dove ha messo a referto 28 gettoni senza mai brillare.Nel corso delle ultime settimane, gli uomini mercato di Via Aldo Rossi hanno provato a intavolare diverse trattative, scontrandosi tuttavia con i continui dinieghi del calciatore. Inizialmente si è mossa l'Udinese, intenzionata a girarlo in prestito alin Championship. Successivamente si sono fatte avanti loin Bundesliga e le francesiin Ligue 1. Bondo ha persino rispedito al mittente una ricca offerta transoceanica arrivata daiin MLS, forte del suo unico e chiaro desiderio professionale: sbarcare inA meno di 48 ore dalla chiusura ufficiale dei trasferimenti, lo scenario di una permanenza forzata a Milano si fa drammaticamente concreto. Il calciatore, legato al club da un lungo contratto valido fino al, rischia seriamente di trascorrere i prossimi mesi ad allenarsi in solitaria e fuori dalla lista dei convocati. Dal punto di vista economico, Bondo ha un peso a bilancio pari a poco meno didi euro: questa rappresenta la cifra minima richiesta dalla dirigenza rossonera per una cessione a titolo definitivo che eviti una sanguinosa