Milan, Pellegatti sul mercato: "Attenzione al nome di Yoro. Piace tantissimo ad Amorim"

Calciomercato Milan, ultimi giorni della sessione estiva che potrebbero regalare sorprese in entrata. A fare un nuovo nome per la difesa rossonera è il giornalista Carlo Pellegatti nel suo ultimo video su 'YouTube':

"Attenzione a un nome nuovo, Leny Yoro del Manchester United che piace tantissimo ad Amorim. Fa parte della scuderia di Mendes. Il costo è elevato sui 50 milioni di euro, ma con i buoni uffici di Mendes si potrebbe trovare una soluzione. Sarebbe un grande upgrade per la difesa del Milan. Attenzione al nome di Yoro."

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Come ha giustamente sottolineato Pellegatti, Yoro vale circa 50 milioni di euro.con già 66 presenze con il Manchester United. Il suo contratto scade a giugno 2029 e, secondo Calcio e Finanza, guadagna

A livello di cifre, visto il tetto stipendi rossonero e quanto e come ha investito Cardinale in questa sessione di mercato, potrebbe anche essere un colpo fattibile, ma è molto difficile ipotizzare che lo United si liberi di un prospetto in difesa del genere a pochissimi giorni dalla chiusura della cessione.

Le caratteristiche tecniche di Leny Yoro: ecco come gioca

Leny Yoro è un, molto forte fisicamente e che sa anche impostare dal basso. È alto 190 centimetri e, nonostante la stazza fisica importante, sa farsi valere anche in agilità e velocità nel recupero del pallone. Molto bravo con il tempismo nei contrasti e nelle scivolate.

È molto preciso nei passaggi e sa superare la pressione avversaria palla al piede, il che lo rende molto efficace nella costruzione dal basso. Sono tutte qualità imprescindibili per il difensore centrale ideale di Ruben Amorim: nel 3-4-2-1 del Milan potrebbe giocarsi il posto al centro della difesa a tre con Gabbia e De Winter.

Dal punto di vista dell'investimento e delle qualità del calciatore, sarebbe sicuramente un colpo molto interessante per i rossoneri: Yoro è già un difensore importante e può solo crescere (in qualità e in valore).

L'appello finale di Pellegatti sul mercato del Milan

"Ci sono ancora delle voci che il Milan possa restare così, spero di no. Mancano un paio di pedine per rendere il Diavolo davvero competitivo."

Infine Pellegatti ha parlato delle ultime mosse che servirebbero al Milan: