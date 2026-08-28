Milan, Moretto su Leão: "Ha scelto l'Aston Villa". Ecco cosa manca. Sul sostituto e Hutchinson …

Ore bollenti per il calciomercato del Milan: il futuro di Leão è ormai lontano dai rossoneri e sembra sempre più vicino alla Premier League.

Ecco gli ultimi aggiornamenti dal giornalista Matteo Moretto su 'YouTube':

"Leão è in partenza ed ha già la testa in Premier League. Oggi l'Aston Villa avrà un contatto con il Milan per provare a chiudere l'operazione a titolo definitivo. Leão ha dato un segnale forte: accetta di guadagnare meno rispetto a quanto prenderebbe al Galatasaray perché vuole l'Aston Villa."

La decisione di Rafa sembra quindi presa: il calciatore vuole giocare in Premier League. Sarebbe una scelta molto logica. Il portoghese ha parlato dopo la fine della scorsa stagione del suo desiderio di cambiare aria e giocare in campionati come quello inglese o quello spagnolo.

Cosa manca per chiudere la cessione di Leão

"Manca l'accordo tra club: oggi il contatto che potrebbe definire tutta l'operazione."

E allora cosa manca per chiudere del tutto l'operazione? Lo rivela Moretto:

Il Milan, infatti, vuole una cessione a titolo definitivo e senza prestiti: l'incasso totale del Diavolo dovrebbe essere comunque sui 50 milioni di euro. Ovviamente i tifosi si chiedono se arriverà un altro colpo.

Il sostituto di Leão: spunta la pista Hutchinson

"Dalle indicazioni di cui dispongo con l'uscita di Leão il Milan farà un'entrata che possa sostituirlo. Ho parlato sempre del trequartista di piede mancino, si cerca quel profilo. Poi bisogna vedere cosa ti offre il mercato."

Moretto parla anche di questo:

Questa mattina PianetaMilan ha riportato un'indiscrezione inglese proprio su un profilo con quelle caratteristiche. Moretto conferma:

"Hutchinson è stato proposto nelle ultime ore, vedremo se il Milan ci penserà."

A livello di qualità sarebbe perfetto per il Milan di Amorim: l'esterno si distingue per dribbling, qualità e pressing in fase di non possesso. Certo non sarebbe un trequartista di sicuro affidamento, ma più una scommessa che potrebbe pagare o meno.