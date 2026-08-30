Calciomercato Milan: ufficiale la cessione di Leão. Le vere cifre dell'affare e il saluto del club

Rafael Leão non è più un calciatore del Milan, sono arrivati anche i comunicati ufficiali delle due squadre. Il Galatasaray ha anche svelato le cifre dell'operazione:

"È stato raggiunto un accordo con l'AC Milan. In merito al trasferimento del calciatore professionista Rafael Alexandre Da Conceição Leão. Sarà pagato al club del giocatore un corrispettivo fisso totale di €38.000.000. Inoltre, il 20% del profitto derivante da qualsiasi futura cessione del giocatore sarà pagato all'AC Milan."

Queste dovrebbero essere quindi le vere cifre della cessione del portoghese da parte del Milan. Il club turco ha svelato anche lo stipendio che Leão percepirà in Turchia:

"È stato sottoscritto un contratto quadriennale con il giocatore, efficace dalla stagione 2026-2027. In base all'accordo, al giocatore sarà corrisposto un salario netto garantito di €10.000.000 per ogni stagione."

Un'operazione comunque importante sia per le casse rossonere sia per quanto riguarda Leão che giocherà anche in Champions League la prossima stagione.

Stasera sbarca Omari Hutchinson: l'identikit tattico per Amorim

Il commovente saluto del Milan sui social per l'addio di Rafa Leão

"Sette anni insieme e così tanti momenti che non dimenticheremo mai. Grazie di tutto, Rafa."

Per il Diavolo arriverà a Milano questa sera Omari Hutchinson , trequartista che il Milan prenderà in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest. Non sarà il vero sostituto del portoghese visto che giocherà a destra e non a sinistra.Il Milan ha salutato Leão con un doppio messaggio sui social:

In più un video molto bello. Eccolo qui.

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"Grazie mille per tutto, mi sono sentito subito a casa. Devo solo ringraziare e sono stato molto felice di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque."

Il portoghese ha salutato ieri i tifosi del Milan con delle parole molto belle.

Anche la redazione di PianetaMilan augura il meglio a un calciatore che ha dato tantissimo alla recente storia del club rossonero.