Dopo sette stagioni, la storia d'amore tra Rafael Leão e il Milan è giunta al termine. Oltre alle dichiarazioni al termine del match contro il Venezia e quelle dall'aeroporto di Linate prima della partenza verso Istanbul, il portoghese ha pubblicato due storie su Instagram per dare l'ultimo saluto al club rossonero.

Leão saluta il Milan su Instagram

La prima immagine ritrae un abbraccio trasul prato di San Siro durante la premiazione del 'Player of the Month', trofeo vinto dal portoghese nell'ottobre del 2023.

L'abbraccio tra Leao e Maldini

Fu proprio Maldini a portare Leao al Milan nell'estate del 2019, come raccontato dal portoghese nel corso di un'intervista al podcast 'Say Less':

"Il mio agente mi disse: 'Qualcuno vuole parlarti', mi ha passato il telefono e dall'altra parte c'era Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: 'Devi venire, siamo pronti a prenderti'. Accetto, ho risposto io, non potevo dire di no".

L'immagine con Ibrahimovic

Nel secondo scatto,si danno il cinque nel corso di una partita della prima stagione di Rafa in rossonero. In quel momento, lo svedese era già una leggenda del club e del calcio in generale, mentre il portoghese era ancora unin rampa di lancio.

Leao e Ibrahimovic si danno il cinque

Ibrahimovic ha sempre rappresentato una fonte d'ispirazione per Leao, come ammesso dallo stesso portoghese ai microfoni di 'Sport TV':

"È sempre stato molto importante per me, mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. È un idolo. Averlo in rosa intimidiva sempre anche la squadra avversaria. E per me, che a volte sono un po' distratto, mi teneva sempre all'erta in ogni minuto di gioco".

Una stima reciproca, come testimoniano queste parole di Ibrahimovic alla 'Gazzetta dello Sport':

"Leao è magia! Parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. L'ho visto ragazzino, ora ha due figli. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo...".