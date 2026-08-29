Due storie pubblicate su Instagram per dare l'ultimo addio al club rossonero: il significato nascosto dietro alle immagini del portoghese
Leão in partenza: "Auguro il meglio al Milan. Grazie ai tifosi" | PM Video
Dopo sette stagioni, la storia d'amore tra Rafael Leão e il Milan è giunta al termine. Oltre alle dichiarazioni al termine del match contro il Venezia e quelle dall'aeroporto di Linate prima della partenza verso Istanbul, il portoghese ha pubblicato due storie su Instagram per dare l'ultimo saluto al club rossonero.
Leão saluta il Milan su InstagramLa prima immagine ritrae un abbraccio tra Leao e Maldini sul prato di San Siro durante la premiazione del 'Player of the Month', trofeo vinto dal portoghese nell'ottobre del 2023.
Fu proprio Maldini a portare Leao al Milan nell'estate del 2019, come raccontato dal portoghese nel corso di un'intervista al podcast 'Say Less':
"Il mio agente mi disse: 'Qualcuno vuole parlarti', mi ha passato il telefono e dall'altra parte c'era Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: 'Devi venire, siamo pronti a prenderti'. Accetto, ho risposto io, non potevo dire di no".
L'immagine con IbrahimovicNel secondo scatto, Ibrahimovic e Leao si danno il cinque nel corso di una partita della prima stagione di Rafa in rossonero. In quel momento, lo svedese era già una leggenda del club e del calcio in generale, mentre il portoghese era ancora un giovane talento in rampa di lancio.
Ibrahimovic ha sempre rappresentato una fonte d'ispirazione per Leao, come ammesso dallo stesso portoghese ai microfoni di 'Sport TV':
"È sempre stato molto importante per me, mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. È un idolo. Averlo in rosa intimidiva sempre anche la squadra avversaria. E per me, che a volte sono un po' distratto, mi teneva sempre all'erta in ogni minuto di gioco".
Una stima reciproca, come testimoniano queste parole di Ibrahimovic alla 'Gazzetta dello Sport':
"Leao è magia! Parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. L'ho visto ragazzino, ora ha due figli. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo...".
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