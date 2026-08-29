Le prime parole dell'attaccante portoghese dopo l'atterraggio a Istanbul: dal rapporto con Victor Osimhen alle rivelazioni sull'Aston Villa
Leão in partenza: "Auguro il meglio al Milan. Grazie ai tifosi" | PM Video
Il volo privato di Rafael Leão e del suo entourage, partito intorno all'ora di pranzo dall'aeroporto di Linate, è atterrato a Istanbul poco prima delle 15:00 (ora italiana). Ad accoglierlo migliaia di tifosi del Galatasaray e diversi media turchi, a cui il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni con la sciarpa dei 'Cimbom' al collo.
Leao al Galatasaray: i dettagli della trattativaDopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso giugno, il Galatasaray è riuscito a portare Leao a Istanbul. Come anticipato dalla redazione di PianetaMilan, l'operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 42 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita. Il club turco è riuscito a superare la concorrenza dell'Aston Villa grazie ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni a stagione.
Galatasaray, le prime parole di LeãoLeão ha iniziato svelando le ragioni che lo hanno portato a scegliere il Galatasaray anziché l'Aston Villa:
"Ho rifiutato l’Aston Villa perché il Galatasaray mi voleva davvero. George Gardi ha lavorato molto duramente per questo trasferimento da giugno. Anche Dursun Özbek e Abdullah Kavukcu si sono impegnati allo stesso modo. Sono molto felice di essere arrivato al Galatasaray".
Sul rapporto con OsimhenIn Turchia, Leão ritroverà Vicotr Osimhen, avversario ai tempi del Napoli, ma grande amico fuori dal campo:
"Osimhen è un mio grande amico. Penso che possiamo fare grandi cose insieme per il Galatasaray. Proveremo a vincere il campionato e a fare il massimo in Champions League. Non vedo l’ora di cominciare".
Il fascino del GalatasarayPer concludere, l'attaccante portoghese ha lodato la grandezza del Galatasaray, nominando alcuni grandi giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa in passato:
"Conosco i tifosi del Galatasaray da anni. Qui sono arrivati grandissimi giocatori come Drogba, Sneijder. Tutti conoscono i tifosi del Galatasaray. Giocherò per loro. Farò gol e assist".
Al termine dell'intervista di presentazione, Leão se n'è andato a bordo di una macchina blindata. Il mezzo su cui viaggiava il portoghese è stato 'assaltato' dai tifosi del Galatasaray, che hanno continuato ad intonare cori per elogiare il giocatore e il club di Istanbul.
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