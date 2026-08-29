Il volo privato di Rafael Leão e del suo entourage, partito intorno all'ora di pranzo dall'aeroporto di Linate, è atterrato a Istanbul poco prima delle 15:00 (ora italiana). Ad accoglierlo migliaia di tifosi del Galatasaray e diversi media turchi, a cui il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni con la sciarpa dei 'Cimbom' al collo.

Leao al Galatasaray: i dettagli della trattativa

Galatasaray, le prime parole di Leão

"Ho rifiutato l’Aston Villa perché il Galatasaray mi voleva davvero. George Gardi ha lavorato molto duramente per questo trasferimento da giugno. Anche Dursun Özbek e Abdullah Kavukcu si sono impegnati allo stesso modo. Sono molto felice di essere arrivato al Galatasaray".

Sul rapporto con Osimhen

"Osimhen è un mio grande amico. Penso che possiamo fare grandi cose insieme per il Galatasaray. Proveremo a vincere il campionato e a fare il massimo in Champions League. Non vedo l’ora di cominciare".

Il fascino del Galatasaray

"Conosco i tifosi del Galatasaray da anni. Qui sono arrivati grandissimi giocatori come Drogba, Sneijder. Tutti conoscono i tifosi del Galatasaray. Giocherò per loro. Farò gol e assist".

Dopo un lungo corteggiamento iniziato lo scorso giugno, ilè riuscito a portarea Istanbul. Come anticipato dalla redazione di, l'operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo daIl club turco è riuscito a superare la concorrenza dell'grazie ad uno stipendio che tocca quota 12 milioni a stagione.ha iniziato svelando le ragioni che lo hanno portato a scegliere ilanzichéIn Turchia,ritroveràavversario ai tempi del Napoli, ma grande amico fuori dal campo:Per concludere, l'attaccante portoghese ha lodato la grandezza del, nominando alcuni grandi giocatori che hanno vestito la maglia giallorossa in passato:

Al termine dell'intervista di presentazione, Leão se n'è andato a bordo di una macchina blindata. Il mezzo su cui viaggiava il portoghese è stato 'assaltato' dai tifosi del Galatasaray, che hanno continuato ad intonare cori per elogiare il giocatore e il club di Istanbul.