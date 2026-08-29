Milan, blitz di mercato dopo il Summit andato in scena a Casa Milan: Cardinale pronto a due colpi top, le novità

Alessia Scataglini
- Milano
Leão in partenza: "Auguro il meglio al Milan. Grazie ai tifosi" | PM Video

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Ore di fuoco a casa Milan. Nelle scorse ore infatti, c'è stato un vertice dalla durata di quattro ore e trenta minuti con la dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e l'allenatore Amorim. Un incontro totale in cui si è tracciata la linea guida strategica che ha confermato un punto cardine: il calciomercato del Milan non è affatto finito e la società rimarrà attiva fino all'ultimo secondo utile.

Milan, mercato chiuso? La verità | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'intenzione della proprietà rossonera è quella di chiudere il mercato con colpi di primo livello, proprio per sorprendere tutti i tifosi. La dirigenza ha già individuato un paio di acquisti mirati su cui sta lavorando in gran segreto e che ancora non sono usciti sui giornali.
Milan Cardinale

Questi nomi, possiamo sottolineare, che rappresentano le primissime scelte del club. Tra le priorità individuate spicca soprattutto il ruolo del trequartista, fondamentale per regalare imprevedibilità e qualità allo scacchiere di Ruben Amorim.

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