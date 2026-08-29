Milan, blitz di mercato dopo il Summit andato in scena a Casa Milan: Cardinale pronto a due colpi top, le novità
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Ore di fuoco a casa Milan. Nelle scorse ore infatti, c'è stato un vertice dalla durata di quattro ore e trenta minuti con la dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e l'allenatore Amorim. Un incontro totale in cui si è tracciata la linea guida strategica che ha confermato un punto cardine: il calciomercato del Milan non è affatto finito e la società rimarrà attiva fino all'ultimo secondo utile.
Milan, mercato chiuso? La verità | PM NewsSecondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'intenzione della proprietà rossonera è quella di chiudere il mercato con colpi di primo livello, proprio per sorprendere tutti i tifosi. La dirigenza ha già individuato un paio di acquisti mirati su cui sta lavorando in gran segreto e che ancora non sono usciti sui giornali.
Il mercato del Milan non è finito e sarà attivo fino all’ultimo secondo. C’è l’intenzione di fare ancora un paio di acquisti, già individuati e sono nomi mai fatti. Uno sará un trequartista. Cardinale vuole sorprendere il mercato con colpi di primo livello.@PianetaMilan— Stefano Bressi (@StefanoBressi) August 29, 2026
Questi nomi, possiamo sottolineare, che rappresentano le primissime scelte del club. Tra le priorità individuate spicca soprattutto il ruolo del trequartista, fondamentale per regalare imprevedibilità e qualità allo scacchiere di Ruben Amorim.
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