Una mattinata ricca di notizie per il Milan di Amorim. Dopo la vittoria contro il Venezia a San Siro, Rafael Leao ha deciso di salutare i suoi (ormai ex) compagni per partire poi in direzione Turchia, dove firmerà con il Galatasaray. Ad attirare l'attenzione, però, sono state le voci legate a Casadò e Hutchinson, entrambi finti nel mirino del Milan.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Suggestione Casadò?

Idea Hutchinson

Il Milan valuta Marc Casadò del Barcellona per gli ultimi giorni di mercato. Il club blaugrana avrebbe fissato il prezzo a 30 milioni di euro, con il Benfica e Nottingham che sono fortemente interessati al giovane. Mediano classe 2003, Casadò abbina qualità nel palleggio, intensità difensiva e capacità di recuperare palloni. nel Milan di Amorim potrebbe tranquillamente inserirsi, affiancando uno tra Modric e Rabiot. Al momento però, il reparto è già full, con Jashari, Musah e Comotto.Giorni decisivi per il Milan sul mercato. Cardinale, Amorim e la dirigenza lavorano agli ultimi rinforzi. La priorità come sappiamo è il nuovo trequartista, conin cima alla lista e con i contatti già avviati. L'alternativa invece è il nome di Sanches e Bahoya.

Hutchinson, mancino classe 2003, può giocare da trequartista o da esterno destro. Apprezzato per dribbling, agilità, visione di gioco e pressing, le caratteristiche sono adatte al nuovo modulo di Amorim. Tuttavia, il giovane è reduce da una stagione poco brillante e rappresenterebbe più una scommessa che è una certezza.

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Le lacune da colmare

Oggi il portogheselascerà l'Italia per dirigersi verso la Turchia e firmare con il Galatasaray. Intantoè tornato a Milano dopo l'esperienza estiva negli USA come opinionista per Fox sport durante i mondiali. Lo svedese resta Senior Advisor di RedBird e aveva partecipato, insieme a cardinale e Calvelli, alla rivoluzione che ha portato Amorim al Milan. Ora resta da capire quanto sarà presente nella nuova stagione tra San Siro, Milanello e i vari rapporti con la dirigenza.Il Milan vince contro il Venezia, ma ci sono ancora alcune lacune da colmare. La priorità è la trequarti, dove Amorim ha bisogno di un mancino capace di saltare l'uomo e dialogare con Ramos. Loftus-Cheek e Cisse ci sono e si applicano, ma manca molta qualità.

Ci sono dei dubbi anche in difesa: Mario Gila ha avuto un grandissimo impatto con il mondo rossonero, mentre De Winter deve ancora crescere. Al Milan, quindi, servirebbe un altro centrale di qualità, bravo ad impostare dal basso. Riusciranno i rossoneri a colmare le lacune?