I tifosi del Milan si scatenano sui social nell'ultimo giorno di calciomercato. Piovono critiche durissime sulla dirigenza: ecco alcuni esempi

Emiliano Guadagnoli
- Milano
L'entrata e l'uscita di Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo 2026, dal 'Centro Ambrosiano' di Milano dove ha ottenuto l'idoneità sportiva

Milan, Hutchinson ha ottenuto l'idoneità sportiva: ora la firma sul suo nuovo contratto

Mancano sempre meno ore alla chiusura del mercato estivo (chiusura prevista il primo settembre alle ore 20 italiane) e per il Milan sembra sempre più complesso riuscire a chiudere dei colpi in entrata per rinforzare la rosa.

Dopo l'arrivo di Hutchinson, molti tifosi si aspettavano almeno un difensore centrale o un esterno di centrocampo per consegnare ad Amorim una rosa più competitiva. Con le lancette che continuano a scorrere, questa prospettiva si allontana sempre di più con i tifosi che si sono scatenati sul social X. Ecco alcuni esempi.

La rivolta dei tifosi del Milan su X: piovono critiche sulla difesa

Piovono ovviamente le critiche:
Milan, mercato chiuso? Dai social piovono le critiche dei tifosi: "Strategia folle. Senza difensore ..."

https://x.com/Elsaso_/status/2094375749574656093

"Senza il centrale mercato da 5."

E ce ne sono tantissimi sulla stessa falsariga:

"Se non prendiamo il difensore centrale impazzisco. Manca veramente poco."

E ancora:

"C’è davvero mezza Serie A che sta puntellando la rosa, dalle medio-piccole alle big, com'è giusto che sia. I nullafacenti di Casa Milan dopo un’estate in cui Mendes ha fatto da DS giustamente considerano terminato il loro lavoro."

Critiche anche abbastanza importanti:

"Strategia di mercato del Milan folle. Guardare al futuro senza pensare al presente è di uno schifo assurdo."

E per chiudere:

"Højbjerg il Marsiglia te lo tirava letteralmente, preso manco quello. Vietato sfruttare le occasioni di mercato al Milan."

Il bilancio degli investimenti rossoneri: manca la ciliegina sulla torta?

Il malcontento dei tifosi è anche comprensibile: il Milan ha iniziato un mercato molto importante con i colpi Ramos e Gila fondamentali per l'attacco e la difesa di Ruben Amorim. Continuato poi con Moreira, altro calciatore che potrà essere più che decisivo per le fasce rossonere.

Più di 150 milioni di investimento fatto e ora sarebbe veramente un peccato chiudere senza sfruttare delle possibili occasioni per rendere più facile il lavoro dell'allenatore portoghese. Un difensore centrale, un mediano o un esterno di centrocampo potrebbe rappresentare una ciliegina sulla torta al lavoro già svolto dalla dirigenza del Diavolo.

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