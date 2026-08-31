Milan, mercato chiuso? Dai social piovono le critiche dei tifosi: "Strategia folle. Senza difensore ..."

I tifosi del Milan si scatenano sui social nell'ultimo giorno di calciomercato. Piovono critiche durissime sulla dirigenza: ecco alcuni esempi
Milan, Hutchinson ha ottenuto l'idoneità sportiva: ora la firma sul suo nuovo contratto
Mancano sempre meno ore alla chiusura del mercato estivo (chiusura prevista il primo settembre alle ore 20 italiane) e per il Milan sembra sempre più complesso riuscire a chiudere dei colpi in entrata per rinforzare la rosa.
La rivolta dei tifosi del Milan su X: piovono critiche sulla difesaPiovono ovviamente le critiche:
https://x.com/Elsaso_/status/2094375749574656093
senza il centrale mercato da 5— Sasino (@Elsaso_) August 31, 2026
"Senza il centrale mercato da 5."
E ce ne sono tantissimi sulla stessa falsariga:
Se non prendiamo il difensore centrale impazzisco— SoldierBoy 🔴⚫ (@Rossonero__1899) August 31, 2026
Manca veramente poco
"Se non prendiamo il difensore centrale impazzisco. Manca veramente poco."
E ancora:
C’è davvero mezza Serie A che sta puntellando la rosa, dalle medio-piccole alle big, com’e giusto che sia.— Antonio (@p__antonio) August 31, 2026
I nullafacenti di Casa Milan dopo un’estate in cui Mendes ha fatto da DS giustamente considerano terminato il loro lavoro
"C’è davvero mezza Serie A che sta puntellando la rosa, dalle medio-piccole alle big, com'è giusto che sia. I nullafacenti di Casa Milan dopo un’estate in cui Mendes ha fatto da DS giustamente considerano terminato il loro lavoro."
Critiche anche abbastanza importanti:
Strategia di mercato del milan folle.— RE THEO PAOLO MALDINI (@gendumaldini2) August 31, 2026
Guardare al futuro senza pensare al presente è di uno schifo assurdo
"Strategia di mercato del Milan folle. Guardare al futuro senza pensare al presente è di uno schifo assurdo."
E per chiudere:
Højbjerg il Marsiglia te lo tirava letteralmente, preso manco quello— Head Hunter (@Andrea27___) August 31, 2026
Vietato sfruttare le occasioni di mercato al Milan
"Højbjerg il Marsiglia te lo tirava letteralmente, preso manco quello. Vietato sfruttare le occasioni di mercato al Milan."
Il bilancio degli investimenti rossoneri: manca la ciliegina sulla torta?Il malcontento dei tifosi è anche comprensibile: il Milan ha iniziato un mercato molto importante con i colpi Ramos e Gila fondamentali per l'attacco e la difesa di Ruben Amorim. Continuato poi con Moreira, altro calciatore che potrà essere più che decisivo per le fasce rossonere.
Più di 150 milioni di investimento fatto e ora sarebbe veramente un peccato chiudere senza sfruttare delle possibili occasioni per rendere più facile il lavoro dell'allenatore portoghese. Un difensore centrale, un mediano o un esterno di centrocampo potrebbe rappresentare una ciliegina sulla torta al lavoro già svolto dalla dirigenza del Diavolo.
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