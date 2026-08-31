Ecco cosa abbiamo scoperto indagando un po' presso le nostre fonti in queste ultime ore: i tifosi del Milan siano preparati a cosa sta per accadere
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Mancano un forte difensore centrale che sappia impostare il gioco dalle retrovie, un esterno sinistro a tutta fascia - di gamba - che assicuri spinta offensiva e sicurezza in fase difensiva e un mediano di qualità e quantità perché, di certo, Yunus Musah non potrà e non dovrà giocarle tutte da titolare: invece, secondo quanto abbiamo appreso in queste ore, è molto difficile che il Milan faccia altre operazioni in entrata in questa sessione estiva di calciomercato.
Calciomercato Milan, ora le ultime usciteLa società, al momento, è concentrata sulle uscite: sta piazzando Santiago Giménez al Porto e Youssouf Fofana all'Olympique Lione, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto e cercherà fino alla fine una sistemazione anche per Fikayo Tomori e Warren Bondo. Il difensore centrale inglese e il centrocampista francese, al momento, sono gli unici due 'esuberi' dell'allenatore Rúben Amorim a non aver trovato una nuova casa. E resteranno fuori rosa nel caso in cui dovessero restare a Milanello anche alla chiusura del mercato.
Hutchinson ultimo colpo in entrataIn entrata, il Diavolo sta chiudendo proprio in queste l'acquisto del trequartista Omari Hutchinson, che arriva in prestito oneroso (4 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 40 milioni di euro) dal Nottingham Forest. Un classe 2003, che ha fallito in Premier League nelle precedenti esperienze, con l'Ipswich Town prima ancora che con la maglia 'rosso Garibaldi', che rappresenta una scommessa, l'ennesima, in un Milan che avrebbe invece bisogno di garanzie e pezzi da 90 per poter, davvero, competere per vincere Scudetto e Europa League, così come dichiarato a più riprese tanto dal tecnico quanto dal proprietario Gerry Cardinale.
Eppure Cardinale aveva detto un'altra cosa ...Il quale, nelle scorse ore, in un summit con i giornalisti che seguono quotidianamente le vicende di 'Casa Milan', aveva fatto capire di essere pronto a regalare brividi ai tifosi, con colpi - almeno due - per 'prendersi la scena sul mercato'. Salvo poi presentandosi con Hutchinson non appena venduto Rafael Leão - uno dei giocatori più forti passati dal Milan nell'ultimo decennio - per neanche 40 milioni di euro. Ora, la notizia che né il difensore, né l'esterno e neanche il centrocampista probabilmente arriveranno alla corte di Amorim.
Promessi acquisti a gennaio. Ma servirebbero ora. Squadra incompletaChe, però, secondo quanto ci risulta, un paio di rinforzi nell'ultimo vis-a-vis con il proprietario li aveva richiesti eccome, soprattutto in difesa e sulla fascia sinistra. Certo, c'è sempre il calciomercato di gennaio per correre ai ripari (a tal proposito, occhio alla pista Endrick per l'attacco, è un vero e proprio pallino di Cardinale, che ha già parlato con il Real Madrid e con gli agenti del classe 2006 brasiliano) così come - in cuor nostro - teniamo sempre una porticina aperta da ora fino a domani sera, alle ore 20:00, quando chiuderà i battenti la sessione estiva, per un (improbabile, inverosimile) arrivo 'last minute' che possa quanto meno completare un po' l'organico.
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