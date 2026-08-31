Mancano un forte difensore centrale che sappia impostare il gioco dalle retrovie, un esterno sinistro a tutta fascia - di gamba - che assicuri spinta offensiva e sicurezza in fase difensiva e un mediano di qualità e quantità perché, di certo, Yunus Musah non potrà e non dovrà giocarle tutte da titolare: invece, secondo quanto abbiamo appreso in queste ore, è molto difficile che il Milan faccia altre operazioni in entrata in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, ora le ultime uscite

Hutchinson ultimo colpo in entrata

Eppure Cardinale aveva detto un'altra cosa ...

Promessi acquisti a gennaio. Ma servirebbero ora. Squadra incompleta

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La società, al momento, è concentrata sulle uscite: sta piazzando, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto e cercherà fino alla fine una sistemazione anche per. Il difensore centrale inglese e il centrocampista francese, al momento, sono gli unici due 'esuberi' dell'allenatorea non aver trovato una nuova casa. E resteranno fuori rosa nel caso in cui dovessero restare a Milanello anche alla chiusura del mercato.In entrata, il Diavolo sta chiudendo proprio in queste l'acquisto del trequartista, che arriva indi euro) con(fissato adi euro) dal Nottingham Forest. Un classe 2003, che ha fallito in Premier League nelle precedenti esperienze, con l'Ipswich Town prima ancora che con la maglia 'rosso Garibaldi', che rappresenta una scommessa, l'ennesima, in un Milan che avrebbe invece bisogno di garanzie e pezzi da 90 per poter, davvero, competere per vincere Scudetto e Europa League, così come dichiarato a più riprese tanto dal tecnico quanto dal proprietarioIl quale, nelle scorse ore, in un summit con i giornalisti che seguono quotidianamente le vicende di 'Casa Milan', aveva fatto capire di essere pronto a regalare brividi ai tifosi, con colpi - almeno due - per ''. Salvo poi presentandosi con Hutchinson non appena venduto- per neanche 40 milioni di euro. Ora, la notizia che né il difensore, né l'esterno e neanche il centrocampista probabilmente arriveranno alla corte di Amorim.Che, però, secondo quanto ci risulta, un paio di rinforzi nell'ultimo vis-a-vis con il proprietario li aveva richiesti eccome, soprattutto in difesa e sulla fascia sinistra. Certo, c'è sempre il calciomercato di gennaio per correre ai ripari (a tal proposito, occhio alla pistaper l'attacco, è un vero e proprio pallino di Cardinale, che ha già parlato con il Real Madrid e con gli agenti del classe 2006 brasiliano) così come -, quando chiuderà i battenti la sessione estiva, per un (improbabile, inverosimile) arrivo 'last minute' che possa quanto meno completare un po' l'organico.Già perché anche quest'estate il Milan ha investito tanto - contando, a spanne, 160 milioni di euro, di cui la metà per Gonçalo Ramos -. Storia già vista, da quando c'è RedBird al timone.