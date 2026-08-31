La dirigenza del Milan sta completando una vera e propria rivoluzione per sfoltire l'organico in questi ultimi giorni di calciomercato. Definite le partenze di David Odogu e Christopher Nkunku, e con Youssouf Fofana e Santiago Giménez ormai a un passo dall'ufficialità, l'attenzione degli uomini mercato di Via Aldo Rossi si sposta sulla gestione degli ultimi nodi: restano infatti da valutare i destini di Warren Bondo e, soprattutto, del difensore inglese Fikayo Tomori.

Il retroscena di calciomercato: sfuma l'Aston Villa per Tomori

Dalle ricche offerte di Juventus e Tottenham al crollo delle quotazioni

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il nodo della scadenza del contratto nel 2027 e il rischio tribuna

Il futuro del centrale classe 1997 appare sempre più un rebus di difficile risoluzione. Nelle scorse settimane si era profilata l'ipotesi di un ritorno in Premier League sponda Aston Villa, ma il club di Birmingham ha sempre considerato l'ex Chelsea come una terza scelta. I "Villans" hanno infatti preferito concentrare i propri sforzi su Joel Ordóñez del Bruges e su Taylor Harwood-Bellis del Southampton, chiudendo definitivamente la trattativa per quest'ultimo nelle ultime ore e lasciando il difensore rossonero senza acquirenti.Il valore di mercato del calciatore ha subito un drastico ridimensionamento nel corso dell'ultimo anno. Nelle precedenti finestre di trasferimenti, club del calibro di Juventus e Tottenham si erano detti pronti a investire circadi euro per strapparlo al Milan. In questa sessione estiva, al contrario, non sono pervenute offerte concrete. A pesare in modo decisivo sulle scelte delle pretendenti è stato il finale pesantemente negativo dell'ultima stagione, che ha visto Tomori e l'intero reparto arretrato milanista protagonisti di prestazioni deludenti.La posizione contrattuale dell'inglese complica ulteriormente i piani del management rossonero: il contratto di Tomori andrà infatti in scadenza il, un fattore che indebolisce il potere contrattuale del Milan nei tavoli delle trattative. Qualora non si trovasse una sistemazione last minute prima del gong finale, il giocatore rischia una lunga permanenza in tribuna a San Siro almeno fino a gennaio. Il tecnicolo ha infatti escluso in modo categorico dal nuovo progetto tecnico, considerandolo fuori dalle rotazioni difensive.