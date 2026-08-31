Il portoghese saluta dopo 7 stagioni e 80 gol. Al Milan vanno 38 milioni più bonus e il 20% sulla rivendita. Per lui contratto da top player
Delirio a Istanbul per Leão: l'incredibile accoglienza dei tifosi del Galatasaray
L'addio di Rafael Leão segna la fine di un'era per il Milan: l'attaccante portoghese saluta la Serie A per trasferirsi ufficialmente al Galatasaray, chiudendo un'avventura in rossonero durata esattamente 2.586 giorni. Dal suo sbarco a Milano il 1° agosto 2019, proveniente dal Lille, fino all'ufficialità della cessione arrivata il 30 agosto 2026, l'esterno classe 1999 ha scritto pagine indelebili della storia recente del club di Via Aldo Rossi, lasciando un vuoto tecnico ed emotivo difficilmente colmabile.
Le cifre ufficiali del trasferimento e i dettagli del contratto con il GalatasarayI dettagli economici dell'operazione evidenziano la portata del trasferimento nel campionato turco. Il comunicato ufficiale del Galatasaray ha confermato un esborso fisso di 38 milioni di euro per il cartellino, garantendo al Milan il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Per Leão è pronto un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione. A queste cifre, secondo quanto riferisce il Milan, si aggiungono 5 milioni di euro di bonus complessivi per il club e ulteriori 2,5 milioni di euro annui di bonus legati all'ingaggio del giocatore, portando l'impatto economico totale a livelli record.
Il comunicato di ringraziamento del Milan e i trofei in rossoneroLa società milanista ha voluto congedare il suo fuoriclasse con una nota istituzionale ricca di gratitudine. Il club ha ringraziato pubblicamente il portoghese per la professionalità e la straordinaria passione dimostrate nel corso di sette stagioni intense.
One last taste of Rafa’s magic 🏄♂️ ✨ pic.twitter.com/pErZkoZ8aE— AC Milan (@acmilan) August 30, 2026
Un legame profondo culminato con la storica conquista dello Scudetto 2021-2022, che vide Leão come MVP assoluto del torneo, e della successiva Supercoppa Italiana 2024, trofei che rimarranno impressi nella bacheca del Diavolo prima di questa sua nuova esperienza calcistica a Istanbul.
I numeri storici di Rafael Leão: l'impatto nella storia del MilanL'analisi statistica operata dal Corriere dello Sport certifica lo status di Leão come miglior giocatore rossonero dell'ultimo decennio. Il classe 1999 saluta Milano dopo aver collezionato 291 presenze complessive in tutte le competizioni (34° nella storia del club), partendo ben 220 volte da titolare. Con 80 gol messi a segno, si posiziona al 17° posto dei marcatori all-time del Milan, a cui vanno sommati 65 assist vincenti. Con una media realizzativa di una rete ogni 246 minuti e una partecipazione attiva costante alla manovra offensiva, Leão si congeda posizionandosi all'8° posto di sempre nella storia milanista per somma totale di gol e assist.
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