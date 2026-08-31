Cessioni Milan, spunta il Sassuolo per Bondo: trattativa concreta. I dettagli

Il calciomercato è alle battute finali e il Milan deve ancora chiudere alcune cessioni: Fofana, Tomori e Bondo. Per il mediano francese è vicino al Lione, non ci sono indiscrezioni sul difensore inglese.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Per Bondo , dopo le tantissime squadre accostate, potrebbe spuntare un'occasione dell'ultimo secondo dalla Serie A: come riportato dal giornalistaci sono contatti in corso con il Sassuolo per la possibile cessione del classe 2003.

Secondo il giornalista ci sono sensazioni positive: l'operazione è concreta e si può fare. Da capire ancora l'eventuale formula, anche se potrebbe essere un altro prestito per i rossoneri, visto che Bondo è stato messo fuori rosa ancora prima dell'inizio del raduno a Milanello. Il rischio di tenerlo fermo una stagione è troppo alto.

Il flop rossonero e i numeri del centrocampista francese

Bondo non è riuscito mai a brillare nella sua avventura con la maglia del Milan: acquistato dal Monza nel gennaio 2025 per più di 10 milioni di euro, non ha trovato quasi mai spazio sotto la gestione di Sérgio Conceição.

Ecco i suoi numeri e i dati raccolti finora:

Presenze ufficiali in rossonero: appena 5 gettoni totali

appena 5 gettoni totali Minuti in campo con il Milan: 164 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia

164 minuti complessivi tra Serie A e Coppa Italia L'esperienza in prestito: 28 presenze con la maglia della Cremonese

Prestito alla Cremonese con 28 presenze che non hanno convinto il club lombardo a tenerlo con sé, anche per colpa della retrocessione in Serie B.

I vincoli economici: il peso a bilancio di Warren Bondo

A poche ore dalla fine del mercato, il Milan deve fare tutto il possibile per scongiurare una permanenza di Bondo che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Il peso a bilancio si aggira sui 7 milioni di euro: questa è la cifra minima che il club dovrà incassare per evitare una minusvalenza.