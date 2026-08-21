Milan, doppio rifiuto da parte di Bondo: ecco cosa aspetta il mediano francese

Tra i calciatori in uscita dal Milan resta anche Warren Bondo. Il mediano francese non ha partecipato proprio al lavoro estivo di Ruben Amorim, visto che lavora a parte dal primo giorno di raduno a Milanello.

Siamo arrivati al 21 agosto e non c'è ancora una soluzione chiara per l'ex Monza. Le ultime novità arrivano dal giornalista Nicolò Schira:

"Siviglia e Getafe hanno contattato il Milan per il centrocampista Warren Bondo, ma il francese ha rifiutato".

Il classe 2003 ha un chiaro obiettivo in testa per il suo futuro: "Bondo sta aspettando un club dalla Premier League o dalla Ligue 1, dove alcuni club hanno chiesto informazioni su di lui". Nulla di concreto, al momento, come sottolinea Schira: "Interessi genuini, ma nessuna offerta ufficiale ancora".

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La storia di Bondo in rossonero e i numeri della sua carriera

Bondo è arrivato al Milan a gennaio 2025, nell'ultimo giorno caotico per i rossoneri. Non è stato un colpo azzeccato, visto che ha giocato i primi mesi con la maglia del Diavolo e poi è stato subito ceduto in prestito alla Cremonese.

Il Milan ha pagato il francese poco più di 10 milioni di euro al Monza e ora potrebbe lasciare la Serie A dopo pochissime presenze con la maglia del Milan:

Solo 5 presenze con la maglia del Milan.

con la maglia del Milan. Ben 52 presenze accumulate in precedenza con il Monza.

accumulate in precedenza con il Monza. Altre 28 presenze nella scorsa stagione con la maglia della Cremonese.

Con la Cremonese è partito come titolare fisso fino ai problemi fisici e al cambio in panchina, due fattori che hanno rallentato la sua stagione.

I numeri a bilancio: l'impatto economico della cessione

Il valore Netto Contabile a bilancio di Bondo al 30/06/2025 è a quota 9,251 milioni di euro.

La strategia economica della dirigenza è vincolata dai seguenti parametri:

Un ammortamento annuo di circa 2,313 milioni di euro.

di circa 2,313 milioni di euro. La cifra minima per evitare la minusvalenza al 30/06/2026 fissata a quota 6,938 milioni di euro.

Bondo è un altro nome pronto a spostarsi negli ultimi giorni di mercato.