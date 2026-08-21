Milan, doppio rifiuto da parte di Bondo: ecco cosa aspetta il mediano francese

Aggiornamento sul mercato del Milan al 21 agosto: Warren Bondo rifiuta due destinazioni estere. Le cifre a bilancio e la richiesta per evitare la minusvalenza
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Tra i calciatori in uscita dal Milan resta anche Warren Bondo. Il mediano francese non ha partecipato proprio al lavoro estivo di Ruben Amorim, visto che lavora a parte dal primo giorno di raduno a Milanello.
Siamo arrivati al 21 agosto e non c'è ancora una soluzione chiara per l'ex Monza. Le ultime novità arrivano dal giornalista Nicolò Schira:
"Siviglia e Getafe hanno contattato il Milan per il centrocampista Warren Bondo, ma il francese ha rifiutato".
Il classe 2003 ha un chiaro obiettivo in testa per il suo futuro: "Bondo sta aspettando un club dalla Premier League o dalla Ligue 1, dove alcuni club hanno chiesto informazioni su di lui". Nulla di concreto, al momento, come sottolinea Schira: "Interessi genuini, ma nessuna offerta ufficiale ancora".
La storia di Bondo in rossonero e i numeri della sua carrieraBondo è arrivato al Milan a gennaio 2025, nell'ultimo giorno caotico per i rossoneri. Non è stato un colpo azzeccato, visto che ha giocato i primi mesi con la maglia del Diavolo e poi è stato subito ceduto in prestito alla Cremonese.
Il Milan ha pagato il francese poco più di 10 milioni di euro al Monza e ora potrebbe lasciare la Serie A dopo pochissime presenze con la maglia del Milan:
- Solo 5 presenze con la maglia del Milan.
- Ben 52 presenze accumulate in precedenza con il Monza.
- Altre 28 presenze nella scorsa stagione con la maglia della Cremonese.
Con la Cremonese è partito come titolare fisso fino ai problemi fisici e al cambio in panchina, due fattori che hanno rallentato la sua stagione.
I numeri a bilancio: l'impatto economico della cessioneIl valore Netto Contabile a bilancio di Bondo al 30/06/2025 è a quota 9,251 milioni di euro.
La strategia economica della dirigenza è vincolata dai seguenti parametri:
- Un ammortamento annuo di circa 2,313 milioni di euro.
- La cifra minima per evitare la minusvalenza al 30/06/2026 fissata a quota 6,938 milioni di euro.
Bondo è un altro nome pronto a spostarsi negli ultimi giorni di mercato.
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