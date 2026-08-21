Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Cardinale arriva a Milanello. Incontri di mercato con Amorim e occhio alla possibile svolta per Leão. Le ultime notizie sulla cessione di Bondo e le idee chiare su Ricci e Santiago Giménez. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Doppio rifiuto di Bondo

Tra i calciatori in uscita dal Milan resta anche Warren Bondo. Il mediano francese non fa parte del nuovo progetto di Ruben Amorim dal primo giorno.

Ecco le ultime novità dal giornalista Nicolò Schira su X:

"Siviglia e Getafe hanno contattato il Milan per il centrocampista Warren Bondo, ma il francese ha rifiutato. Bondo sta aspettando un club dalla Premier League o dalla Ligue 1, dove alcuni club hanno chiesto informazioni su di lui. Interessi genuini, ma nessuna offerta ufficiale ancora".

Bondo è arrivato al Milan a gennaio 2025, nell'ultimo giorno caotico per i rossoneri, con il club che ha speso poco più di 10 milioni di euro per strapparlo al Monza. Pochissime partite in rossonero per il mediano francese:

Solo 5 presenze con la maglia del Milan.

con la maglia del Milan. Ben 52 presenze accumulate in precedenza con il Monza.

accumulate in precedenza con il Monza. Altre 28 presenze nella scorsa stagione con la maglia della Cremonese.

Il suo futuro sembra lontano dalla Serie A.

Giménez e Ricci: Cardinale ha le idee chiare

Due calciatori che restano in uscita dal Milan sono Santiago Giménez e Samuele Ricci. Il primo è nel mirino del Porto, mentre sul mediano italiano c'è il forte interesse del Como.

Come scrive Il Corriere dello Sport, Gerry Cardinale non vorrebbe chiudere affari in prestito gratuito con diritto di riscatto, ma vuole:

L' obbligo di riscatto per monetizzare la cessione.

per monetizzare la cessione. Una valutazione ad almeno 20 milioni di euro.

L'aspettativa è che sia il Como sia il Porto preparino nuove proposte per il Milan. Se il Diavolo dovesse cederlo si troverebbe solo con Ramos e Camarda come prime punte. Secondo il quotidiano i rossoneri non dovrebbero prendere un altro attaccante. Una scelta rischiosa pensando solo a livello numerico: il Milan avrebbe due punte per tre competizioni. Vedremo però se il club penserà ad un altro arrivo d'esperienza magari negli ultimi giorni di mercato.

Leão futuro ancora in bilico

: Gerry Cardinale arriverà a Milanello a far visita a squadra e ad Amorim. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'ultimo blitz del numero uno rossonero è stato seguito dalle notizie dei giocatori fuori progetto ovvero Tomori, Fofana e Nkunku.

Dialoghi individuali anche con i calciatori rossoneri tra cui Rafael Leão: serve chiarire una volta per tutte la posizione del portoghese. Il Milan può cederlo, ma vuole 50 milioni più bonus, non si fanno sconti. Cardinale potrebbe forzare la mano e cercare di anticipare i tempi di uscita dell'attaccante, anche se non è escluso che possa rimanere. La strategia del club è chiarissima sotto questo punto di vista: il Milan non vuole perdere valore dal suo asset maggiore e vuole incassare al massimo.

Niente difensore?

A Milanello ci potrebbe essere anche un altro summit di mercato tra Cardinale e Amorim per decidere cosa fare negli ultimi giorni di mercato. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, mancano ancora dei pezzi importanti al gruppo squadra, ma secondo la rosea non è detto che arrivino un difensore e un trequartista.

Dietro il Milan potrebbe restare così com’è, mentre davanti è previsto un ulteriore innesto. Da capire se sarà davvero così o, se alla fine, il difensore arriverà davvero. Alla rosa di Ruben Amorim serve moltissimo un nuovo innesto nel reparto arretrato.

In rosa c'è solo Mario Gila con le caratteristiche ideali per il calcio di Ruben Amorim, mentre gli altri difensori dovranno adattarsi. Vedremo se gli ultimi giorni di mercato regaleranno sorprese.