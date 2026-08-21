Blitz Cardinale a Milanello: si decide il futuro di Leão. Le possibili mosse e l'obiettivo

Giornata importante oggi per il Milan: Gerry Cardinale arriverà a Milanello a far visita a squadra e ad Amorim. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'ultimo blitz del numero uno rossonero è stato seguito dalle notizie dei giocatori fuori progetto ovvero Tomori, Fofana e Nkunku.

Il difensore inglese è in orbita Aston Villa , con la Premier League sulle tracce anche di Fofana.

, con la sulle tracce anche di Fofana. Per Nkunku ci sono sia squadre inglesi che tedesche.

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Il punto sul mercato e i colloqui individuali

Il Milan può cederlo, ma non sotto i cinquanta milioni più bonus .

. Il Galatasaray è arrivato con una proposta non troppo superiore ai quaranta.

Tra i dialoghi individuali quello più atteso sarà quello con Rafael Leão : serve chiarire una volta per tutte la posizione del portoghese.

Cardinale potrebbe forzare la mano e cercare di anticipare i tempi di uscita dell'attaccante, anche se non è escluso che possa rimanere. Previsti altri colloqui visto che Cardinale vuole capire l'umore della squadra e dei singoli con un obiettivo: trasmettere il proprio entusiasmo e la propria vicinanza.

Il nodo Rafael Leão e le scelte tattiche di Amorim

E se dovesse restare in rossonero per mancanza di offerte significative?

da qui al prossimo primo settembre, soprattutto se il Diavolo non dovesse abbassare mai le pretese. La strategia è chiara: il Milane vuole incassare al massimo, visto che Leão è il calciatore che costa di più nella rosa di Amorim.

Il portoghese non ha proprio le caratteristiche adatte al gioco dell'ex allenatore del Manchester United.

Nel 3-4-2-1 di Amorim , Leão dovrebbe giocare a sinistra nelle due sottopunte, ma non ha proprio le qualità richieste.

, Leão dovrebbe giocare a sinistra nelle due sottopunte, ma non ha proprio le qualità richieste. Fa fatica nello stretto e non è un calciatore che in carriera si è speso molto nel pressing senza palla.

Vedremo quale sarà il destino del numero 10 rossonero.