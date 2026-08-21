Analisi completa di Diego Moreira, terzo grande colpo del mercato del Milan. Le cifre dell'affare con lo Strasburgo e l'impatto tattico nel 3-4-2-1 di Amorim
Milan, Diego Moreira lascia il Meilà: direzione Casa Milan per la firma | PM
Diego Moreira è il terzo grande colpo del mercato del Milan: i rossoneri hanno speso più di 150 milioni di euro per Ramos in attacco, Gila in difesa e Moreira per rinforzare le fasce di Ruben Amorim. Tre arrivi vitali per il tipo di calcio che vuole fare l'allenatore portoghese.
L'impatto tattico: ecco perché Moreira cambia il Milan di AmorimRisolti i dubbi economici sul colpo in entrata del Diavolo, parliamo del perché Moreira è il calciatore che mancava in questo momento al Milan di Ruben Amorim. Il belga è un esterno molto offensivo che sa saltare l'uomo con molta facilità e ha grande capacità di corsa palla al piede. Può giocare sia a destra che a sinistra nonostante il suo piede forte sia il mancino.
Partiamo con il presupposto che ad oggi Moreira sembrerebbe partire come il titolare della fascia sinistra nel 3-4-2-1 con Chukwueze a destra.
Due esterni molto offensivi certamente, ma con tanta voglia di tornare e aiutare con forza anche in fase difensiva.
La presenza del belga a sinistra garantisce ad Amorim tre soluzioni cruciali:
- Un esterno che può crossare di prima intenzione con il suo piede forte, senza perdere tempi di gioco nel dover rientrare sul destro.
- La risoluzione di un problema storico, dato che spesso è mancato un esterno in grado di crossare bene nelle ultime stagioni.
- Un calciatore capace di fraseggiare benissimo sul breve e dialogare con i compagni, formando brevi triangoli che creano spazi e occasioni da rete.
Tutto quello che mancava sulle fasce per Ruben Amorim: ecco perché Moreira è davvero un colpo cruciale per il nuovo Milan.
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