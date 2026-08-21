Diego Moreira è il terzo grande colpo del mercato del Milan: i rossoneri hanno speso più di 150 milioni di euro per Ramos in attacco, Gila in difesa e Moreira per rinforzare le fasce di Ruben Amorim. Tre arrivi vitali per il tipo di calcio che vuole fare l'allenatore portoghese.

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L'impatto tattico: ecco perché Moreira cambia il Milan di Amorim

Partiamo con il presupposto che ad oggi Moreira sembrerebbe partire come il titolare della fascia sinistra nel 3-4-2-1 con Chukwueze a destra.

Analizziamo oggi l'ultimo arrivato: il Milan dovrebbe aver speso 50 milioni di euro più altri bonus per acquistare il belga classe 2004. Una cifra per molti ritenuta troppo elevata per il tipo di calciatore che è oggi, ma Moreira è un esterno che ha tantissimi margini di miglioramento futuri ed è anche per quello che la cifra pagata allo Strasburgo è così alta. In più è un calciatore che ha ancora uno stipendio molto sostenibile per le casse del Milan (si parla di un accordo sui 3 milioni di euro a stagione).Risolti i dubbi economici sul colpo in entrata del Diavolo, parliamo del perché Moreira è il calciatore che mancava in questo momento al Milan di Ruben Amorim. Il belga è un esterno molto offensivo che sa saltare l'uomo con molta facilità e ha grande capacità di corsa palla al piede. Può giocare sia a destra che a sinistra nonostante il suo piede forte sia il mancino.

Due esterni molto offensivi certamente, ma con tanta voglia di tornare e aiutare con forza anche in fase difensiva.

La presenza del belga a sinistra garantisce ad Amorim tre soluzioni cruciali:

Un esterno che può crossare di prima intenzione con il suo piede forte, senza perdere tempi di gioco nel dover rientrare sul destro.

con il suo piede forte, senza perdere tempi di gioco nel dover rientrare sul destro. La risoluzione di un problema storico, dato che spesso è mancato un esterno in grado di crossare bene nelle ultime stagioni .

. Un calciatore capace di fraseggiare benissimo sul breve e dialogare con i compagni, formando brevi triangoli che creano spazi e occasioni da rete.

Tutto quello che mancava sulle fasce per Ruben Amorim: ecco perché Moreira è davvero un colpo cruciale per il nuovo Milan.