Torino-Milan, probabile formazione: sorpresa Musah. Occhio a Moreira. Ecco chi non ci sarà

Le ultime da Milanello in vista di Torino-Milan: convocato il nuovo acquisto Diego Moreira. Tre big saltano la trasferta, le scelte di Amorim per la formazione
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Ieri si è allenato a Milanello anche il nuovo colpo del Milan Diego Moreira: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il belga sarà convocato per la trasferta di domenica sera contro il Torino.
- Santiago Giménez: infortunato e al centro delle rotazioni in uscita sul mercato.
- Christian Pulisic: ancora indietro nella preparazione atletica, non dovrebbe essere convocato.
- Rafael Leão: anche ieri ha svolto una seduta di allenamento differenziata.
Chi ci sarà sicuramente è Matteo Gabbia, che ha recuperato del tutto la botta subita alla caviglia. Amorim ha iniziato le prime prove in vista di Torino-Milan: si dovrebbe vedere una formazione simile a quella vista contro il Manchester United nell'ultima amichevole estiva dei rossoneri. Dovrebbe rientrare Maignan tra i pali e Luka Modrić in mediana. Al fianco del croato, Musah sarebbe in vantaggio su Jashari.
I ballottaggi di Amorim e la probabile formazione ufficialeAltro ballottaggio a sinistra dove sono in tre per un solo posto: Estupiñán, Bartesaghi e lo stesso Moreira. Alphadjo Cissè ha convinto Amorim ed è pronto a restare, tanto che dovrebbe partire da titolare insieme a Loftus-Cheek, nella linea dei trequartisti dietro Ramos.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Modrić, Estupiñán; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Allenatore: Amorim.
La sfida tattica contro il Torino di Ignazio AbateContro il Manchester United il Milan ha fatto vedere dei miglioramenti sensibili a livello di gioco, caratterizzato da grandi fraseggi in avanti e azioni molto manovrate e belle da vedere specialmente in attacco.
Contro il Torino sarà probabilmente una partita molto diversa per due motivi:
- È difficile pensare che la squadra di Ignazio Abate lasci ampi spazi in attacco ai rossoneri.
- Sarà molto più complesso trovare i passaggi giusti e i filtranti nello stretto per i trequartisti e per Ramos.
Vedremo quali saranno le prime mosse tattiche dell'allenatore rossonero alla ricerca dei suoi primi tre punti sulla panchina del Milan.
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